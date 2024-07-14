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養生／華人醫師推5種飲料 有益心臟

編譯尤寶琪／綜合報導
燕麥奶。(圖／123RF)
燕麥奶。(圖／123RF)

確保我們的心臟健康，吃對的東西，喝對的飲料都有重大影響。德州休士頓赫爾曼紀念醫院(Memorial Hermann)心臟病醫生曹龍(Long Cao，音譯)推薦以下這五種對心臟有益的飲料：

曹龍指出，「你的心臟隨時隨地都在將血液送往你的身體，平均每天約7600公升；保持充足的水分，可以幫助你的心臟更輕鬆地將血液泵送到肌肉，幫助你的肌肉更有效地工作」；而且脫水會使心臟的血液循環更加困難。曹龍表示，你的心臟會透過加快跳動來補償，但心率升高可能會加大心臟負擔，導致更嚴重的問題。

曹龍因此建議民眾遵守美國國家學院(U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)的飲水指南，好幫助降低慢性病風險。根據指南，男性建議每日攝取 3.7 公升(約 15.5 杯)的水，女性每日建議攝取 2.7 公升(約 11.5 杯)的水；平日有運動或出汗，以及生活在炎熱氣候者，應該要喝得更多。

鹼性水

「當我們身體在對抗感染、進行日常機能或運動時，我們的身體往往會處在酸性狀態，這會減緩我們器官的自然功能，」曹龍解釋；他說，鹼性水不僅能緩解身體酸性，同時對心臟也有好處。

曹龍指出：「鹼性水的pH值高於自來水，且富含鈣和鎂等鹼化礦物質；這兩種都已獲證明可降低心臟病發作和中風的風險。」

綠茶

曹龍分享指出：「綠茶富含強大的抗氧化劑，尤其是稱之為『表沒食子兒茶素沒食子酸酯』(epigallocatechin gallate, EGCG)的抗氧化劑，有助於預防動脈粥狀硬化和動脈斑塊積聚；這類抗氧化劑可透過減少發炎來減輕疼痛，並透過防止氧化或自由基損傷我們的細胞及其 DNA 來預防癌症。」此外，綠茶還有利尿作用，可幫助降低和調節血壓。建議一天喝上一到兩杯。

燕麥奶

曹龍表示：「燕麥奶是一種易於消化、低飽和脂肪、低糖的飲料，不含任何對身體有害的成分；且富含對心臟有益的可溶性纖維β-葡聚醣，可透過幫助減少膽固醇顆粒的吸附來降低 壞膽固醇。」建議一天喝上一到兩杯。

鮮榨果汁

曹龍解釋：「鮮榨果汁提供維生素、植物營養素、多酚和健康的天然糖，有助於預防動脈硬化。」同時還能促進健康的能量水平，增強免疫系統，並有助於制定營養豐富的飲食計畫。但建議每天不喝超過5盎司的鮮榨水果或蔬菜汁。

綠茶。(圖／123RF)
綠茶。(圖／123RF)

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