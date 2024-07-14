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養生／103歲「牙買加奶奶」長壽祕訣：愛自己

編譯周靜芝
洛神花茶。(本報資料照片)
洛神花茶。(本報資料照片)

生活網站Today報導，103歲的泰勒（Pearl Taylor）獨居，靠逛沃爾瑪（Walmart）鍛鍊身體，她將健康歸功於特殊的飲食習慣。不時在抖音上分享養生指南的她，被稱為「牙買加奶奶」（Jamaican grandma）。

泰勒在一段影片中透露了她的長壽秘訣是「愛」。她說，她真的很愛自己，每個人必須先為自己著想，自助才能助人。住在俄亥俄州代頓（Dayton）的泰勒在接受採訪時表示，不管過著何種生活，都是自己造成的，無論好壞都得承擔。她說，這是個人的事，與外界無關，關鍵在於如何看待它。

身為百歲人瑞，泰勒思維敏銳。在身體健康上，她可以在兩層樓的家中上下階梯，直到最近，連走路都不用助行器；她沒得過癌症，僅裝有心律調節器。

她的34歲孫女柏娜爾（Taylor Bernal）持續在抖音發布泰勒的影片。柏娜爾表示，看到祖母在103歲時還充滿活力，真是一件開心的事。她說，祖母的長壽極大程度來自她的超強獨立性，這些年她一直獨自生活，吃得健康並保持活躍；此外，還有著樂觀正向的心態。

泰勒與四個姊妹都出生於古巴，父親來自巴基斯坦，母親來自牙買加。泰勒3歲時，全家搬至當時由英國統治的牙買加，1947年泰勒移居美國，最終落腳俄亥俄州。

自己下廚

泰勒認為在家烹飪對身體健康十分重要，因此喜歡自己做飯。她常吃魚，很少吃紅肉；喜歡蔬菜和沙拉，偶爾也會放縱自己一下：她酷愛冰淇淋、甜酒與薯片。

泰勒的四個姊妹中，一位享壽104歲，另一位活到100歲，還有一位93歲離世；唯一沒能活到老的，因患有糖尿病，60多歲便病逝。

泰勒喜歡每天早上吃木瓜，還習慣喝洛神花（hibiscus）茶，克利夫蘭診所指出，洛神花茶富含抗氧化劑，具抗發炎特性，有益肝臟健康。

靠逛沃爾瑪健身

泰勒喜歡自己買菜，因此家人會把她送到沃爾瑪。她說，在這家大型超市內，她可以逛上兩小時，挑選自己想要的商品。直到去年，這位百歲人瑞走路都毫無問題，但最近一次背部受傷，讓她至今仍需使用助行器。

柏娜爾很自豪自己的祖母成為有色人種女性及其他TikTok網友的榜樣。她說，祖母為大家樹立一個好榜樣，那就是愛自己，用良好的心態保持健康。

俄亥俄州 沃爾瑪 抖音

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