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移民專頁／綠卡到手 須為雇主工作一段時間

李亞倫律師
獲得美國永久居留權後，必須在雇主那裡工作一段時間。(圖／123RF)
獲得美國永久居留權後，必須在雇主那裡工作一段時間。(圖／123RF)

讀者問：

我在美國念的大學，畢業後又在美國工作了五年，前後將近十年的時間，感覺拿了綠卡多條退路。我申請了職業移民第三優先（EB-3），已經獲准，在去年的時候回了國，在此之前綠卡已經排期排上了。現在有機會可以調回美國老東家，一年可以交I-485，並且拿綠卡。 但是，我之後打算長期在中國生活，感覺拿完綠卡後返回美國維持的成本有點高。另外，我是女生，今年29歲，回國的一年裡沒有在國內找到對象。如果回美國一年，又耽誤一年，之後回國就30歲了，感覺無論找對象或在職場都更難了。

原來的老闆支持轉回美國的話，走L-1簽證，可以繼續用之前的I-140。如果不在現在的公司了，就用不了L-1，需要用H-1B，也用不了原本的I-140。我的H-1B還剩一年五個月左右。我需要在一年五個月內辦好PERM、I-140、I-485。時間來得及嗎？

答：

我假設你對H-1B剩餘大約一年五個月的計算是準確的。如果是這樣，你的時間規劃可能無法透過其他雇主完成PERM流程。目前，僅考慮獲得ETA 9141現行工資確定所需的時間和ETA 9089 PERM申請的處理時間（19個月），這需要大約兩年的時間，這還不考慮立案及進行招聘所需的更多時間，並準備I-140的申請。你選擇透過調回原來的雇主並繼續申請綠卡來獲得永久居留權似乎更可行。無論哪種情況，你在獲得永久居留權後都必須在雇主那裡工作一段時間，因為美國法律要求申請人通過勞工證證明與擔保雇主合作的承諾。因此，在選擇是返回美國尋求永久居留還是留在中國（你的首選長期居住地和婚姻所在地）時，你必須考慮時機和承諾。

綠卡 H-1B 勞工

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