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移民專頁／若I-485等待180天 可透過I-765申請EAD

李亞倫律師
不幸遇到了裁員，H-1B又將到期，後續該怎麼處理？(圖／123RF)
不幸遇到了裁員，H-1B又將到期，後續該怎麼處理？(圖／123RF)

讀者問：

我在中部，不幸遇到了裁員，目前的情況是我的H-1B在7月30日到期。要在接下來日子找到工作才能續上H-1B有點不抱希望。我的I-485已提交，還未滿180天。有人說，只要在這段時間不被安排綠卡面試就能逃過一劫。請問是這樣的嗎？ 請問這種情況可以轉成F-1等綠卡嗎？還是必須換工作接手或是希望7月30日綠卡批下來？ 問Emma，說我的case在NBC補充內容。優先日期是2019年9月，已經排到了。請問，如果找到工作後要同時提交H-1B和I-485J嗎？

答：

一般來說，擔保I-140和I-485申請人的雇主在簽署I-140和I-485J(補充J)，確認提供永久就業的意圖根據INA第24(J)條提供工作機會或工作可遷移性請求」。如果你的I-485等待180天，並且你有相同或類似職業的新雇主願意繼續為你提供擔保並簽署了新的補充 J，你可以將其提交給美國移民局，以嘗試將你的工作轉移到新雇主。同時，你可以考慮透過I-765就業授權申請表申請EAD，以便你可以在目前雇主以外的雇主處就業。你也給出了你的H-1B到期日。你是否考慮過在60天寬限期內尋找新工作？如果你有新雇主願意這樣做，它也可以代表你最好在60天的寬限期內申請新的H-1B。

H-1B 就業 綠卡

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