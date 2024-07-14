我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

移民專頁／排期優先日期 配偶不可互借

李亞倫律師
美國移民局或美國領事館，會對在永久居留權快拿到時才結婚的案件更加懷 疑。 （圖／123RF）
美國移民局或美國領事館，會對在永久居留權快拿到時才結婚的案件更加懷 疑。 （圖／123RF）

讀者問：

我是最普通的職業移民第二優先(EB-2），公司已經做了PERM，正在等排期。我的配偶現在讀博士，之後有希望走第一優先(EB-1），但鑑於EB-1現在也有排期，配偶考慮是否要先用國家利益豁免(NIW)，占個排期，這樣NIW的排期也可以用到EB-1上，等到可以申請EB-1的時候估計就不用等太久了。想確認的是，自己的EB-2已有排期，是不是對配偶一點用也沒有，配偶還是得自己申請NIW去佔坑？我們這樣的情況是不是就是完全獨立申請，如果誰進度快可以交I-485前我們再結婚，然後一起提交就可以了，並不需要為了若干年後的I-485而提前結婚？

答：

基本原則是，加入申請的特權或加入案件的資格在主申請人獲得永久居留權批准時終止。話雖這麼說，美國移民局或美國領事館往往會對在永久居留權快拿到時才結婚的案件更加懷疑。至於你的具體想法，你是對的，你的EB-2不可轉讓給你的妻子。你妻子提交並獲得批准的NIW申請，將為她提供一個優先日期，該日期可以轉移到以後的EB-1申請中。如果你正在做一個案件，而你的配偶正在做另一個案件，則這些案件是彼此獨立，家屬可以在I-485或領事處理階段加入。如果你選擇晚婚，與早婚相比，你的結婚情況可能會受到更嚴格的審查。

移民局

上一則

移民專頁／若I-485等待180天 可透過I-765申請EAD

下一則

悅讀／重讀「最後的演講」仍是感動

延伸閱讀

8月移民排期公布 非中國出生第一及第五優先有名額

8月移民排期公布 非中國出生第一及第五優先有名額
麻州新法生效 無證移民滯留機場 將送收容所

麻州新法生效 無證移民滯留機場 將送收容所
新英相第1槍 取消移民「遣送盧安達」

新英相第1槍 取消移民「遣送盧安達」
移民專頁／境外移民簽？境內調身分？哪個有利

移民專頁／境外移民簽？境內調身分？哪個有利

熱門新聞

主持播客「女性與金錢」的蘇西．歐曼，過得起奢豪生活，但她熱愛儉樸生活方式。(美聯社)

低調與高調／富有理財播客 卻維持3個節儉習慣

2024-07-07 02:14
英國、美國與澳洲相關機構皆已證實，性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩，其中針對未成年人的性勒索更為加劇，年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。(圖／123RF)

新聞眼／年輕男孩變性勒索羔羊 有人被逼上絕路

2024-07-07 11:11
唐以斯帖去世時，Arizona Daily Star報導矮小的她，於1999年站在講台上與身高6呎2吋的柯林頓合影。(截自tucson.com)

移民故事／圖森堅毅華人女性 矮小的她彷彿比總統更高

2024-07-07 02:21
奧運行政主廚吉洛伊訂定的菜單包括素食沙威瑪、中東香料薩塔地瓜配鷹嘴豆泥等。(路透)

奧運／沒有鵝肝醬 也沒炸薯條 食材很在地

2024-07-10 19:11
從艾菲爾鐵塔遠眺，戰神廣場(Champ de Mars)是巴黎奧運最美的新場館。(路透)

巴黎奧運／綠色奧運 巴黎打造減碳奇蹟

2024-07-07 02:30
巴黎奧運難民代表團中，阿富汗女孩塔拉什是唯一參加新項目霹靂舞的選手。(路透)

巴黎奧運競技篇／無懼神學士 阿富汗女孩舞進奧運

2024-07-07 16:17

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂