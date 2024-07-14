封面故事／重遊奧林匹克國家公園 世界最安靜祕境

暴風山脊是觀賞國家公園內高山群峰的景點。（李逸萍提供）

根據艾美獎 得主、美國聲景學家戈登漢普頓 (Gordon Hempton) 的研究調查，美國內陸48州內，最安靜的地方是位於奧林匹克國家公園 (Olympic National Park) 內的霍雨林區 (Hoh Rainforest) 。它同時也是世界最安靜的地方之一。

這則報導引起了我的好奇心，我曾經前往奧林匹克國家公園旅遊，看見了冰川 覆蓋的山脈、澎湃壯觀的海岸、青翠油綠的雨林，還有巨大的麋鹿和微小的青苔。但是，卻忽略了聆聽公園內寧靜的聲音；因此，我與家人計畫再次前往拜訪，重遊奧林匹克國家公園，我將專心聆聽這個世界最安靜的地方。

高山湖泊冰原 生態豐富

奧林匹克國家公園位於美國西北岸，華盛頓州 的奧林匹克半島。受到太平洋和高山環繞的隔離屏障，園內95%的面積被保育成未開發的自然野生區，這座國家公園的典型景觀包括：冰原覆蓋的高峰山群、寧靜祥和的湖泊風光、濕氣彌漫的溫帶雨林、還有保持原始生態的太平洋海岸線。

國家公園入口之一。（李逸萍提供）

國家公園內有近200座山峰，冰雪覆蓋的高山群贏得相關單位的重視。1909年，西奧多‧羅斯福總統(Theodore Roosevelt Jr.) 將該區列入國家保護區 (National Monument)；1938年，富蘭克林‧羅斯福總統(Franklin Delano Roosevelt)簽署定案，奧林匹克國家公園正式成立。

美國西北岸的多雨氣候形態，在奧林匹克國家公園內造就出廣泛複雜的動植物生活圈。為了確保這些自然界的原始生命，聯合國教科文組織於1981年把奧林匹克國家公園列入世界遺產 (World Heritage) 名錄之中。

暴風山脊 強風名不虛傳

第一天，我們從華盛頓州州府奧林匹亞市 (Olympia) 出發，行駛在101公路上，它是環繞國家公園外緣的唯一公路。我們以逆時鐘方向由北往南行駛約3小時車程，首先來到了國家公園內的「暴風山脊」 (Hurricane Ridge)。

暴風山脊是觀賞國家公園內高山群峰的景點，它的地名來自於時速超過120公里的颶風，威力強大的風速經常吹掉了旅客頭上戴的帽子。我們選擇了兩條難度不高的步道：大草原步道 (Big Meadow Trail)長約半公里，它為我們提供高山冰原與白雪覆蓋的峰巒景觀；另一步道是冰斗邊緣步道 (Cirque Rim Trail)，長約一公里；它讓我們體驗到暴風山脊名副其實的強風威力。

離開暴風山脊，我們繼續行駛在101公路上，約一小時的車程，來到了當天的住宿飯店，位於新月湖畔的新月湖旅館 (Lake Crescent Lodge)。

新月湖 湖水蔚藍清澈

第二天，我們在新月湖區享受慢旅遊情調，新月湖是國家公園內最具代表性的湖泊景點。

新月湖。（李逸萍提供）

這座由冰川雕琢而成的深邃湖泊，有著蔚藍的湖水和清澈的水質，經常讓旅客情不自禁地前往戲水，我們也隨著戲水的旅客，投入波光粼粼的湖泊，沁涼的水溫，卻讓我忍不住地直打哆嗦，眺望四周的湖光山色，聽著人群的嬉戲笑聲，這裡雖然不是國家公園內最安靜的地方，但是，我卻一點兒也不感到吵雜，只是感到熱鬧，充滿溫馨的熱鬧氣氛。

控制噪音 霍雨林區寂靜

第三天清晨，告別新月湖後，約90分鐘車程，我們來到了霍雨林區 (Hoh Rain Fores)。

2005年，聲音生態學家漢普頓在這裡放置了一塊紅色的小石塊，以標誌該地點為「一平方英寸的寂靜」(One Square Inch of Silence) ，這是漢普頓所創設的一項噪音控制活動。他表示，奧林匹克國家公園，地處偏遠荒野，交通管道有限，因此保護了當地多樣化的自然聲景，這些珍貴的自然資產，如果不繼續用心保護，即將消失在過度發展的現代生活中。

當天上午，我們參加了國家公園的導覽團，走在青苔殿堂步道 (Hall of Mosses Trail)上，觀賞佈滿青苔的雨林區，導覽員開玩笑地說，仔細聆聽，或許可以聽見閒置在枝幹上的青苔們，相互聊天的聲音。這一片古老的楓林區，生長著旺盛的青苔，它們在楓樹的樹幹上擠來擠去，被擠到樹梢上的青苔，隨意垂掛在枝頭上，懶洋洋的姿態，讓人看了羡慕。導覽員表示，當地平均降雨量多達3.5公尺，夏天氣溫不會超過攝氏20度，這樣的氣候造成了青蔥的林區，也促使了青苔和蕨類植物的繁榮生長，為溫帶雨林增添另一個層面的生命景觀。

隨後，我們沿著霍河步道 (Hoh River Trail)而行，這次，我特別用心聆聽四周的環境，我們走過佈滿青苔的林木，越過覆蓋著蕨類植物的小徑；在行程中，我聽見了許多不同音調的鳥鳴聲和樹葉搖晃的沙沙聲，專心聆聽這些聲景，也拓展了我的視覺。空中飛過的黑雁，草叢中的香蕉蛞蝓，還有幾隻橫越步道的蝸牛，全在我的視野裡，沒想到這個世界最安靜的地方，竟然充滿了如此豐富的生命力。

福克斯 因暮光之城火了

從霍雨林區前往福克斯，約需一小時車程；福克斯 (Forks) 是一個以伐木業發展而成的小鎮，現在成了國家公園的周邊景點，它也是暮光之城 (Twilight) 書迷和影迷的朝聖地。

福克斯 (Forks) 是一個以伐木業發展而成的小鎮，它也是暮光之城 (Twilight) 書迷和影迷的朝聖地。（李逸萍提供）

小說暮光之城於2005年出版，書中女主角貝拉與吸血鬼的戀情就發生在福克斯；這部暢銷小說，隨後於2008年拍攝成電影，吸引了更多的粉絲；除了身為小說背景地，福克斯的旅遊特色在於當地寂靜陰冷的神秘氣氛，來到此地過夜，完全是為了感受一下吸血鬼的居住環境。

紅寶石海灘 浪潮聲紓壓

最後一天的國家公園景點是太平洋海灘景觀。

從福克斯前往里亞托海灘 (Rialto Reach)，車程約20分鐘，接著約一小時時程，可抵紅寶石海灘 (Ruby Beach)。從紅寶石海灘到卡拉洛奇海灘 (Kalaloch Beach)約10分鐘車程。

美麗的紅寶石海灘是國家公園吸引人的景點。（李逸萍提供） 美麗的卡拉洛奇海灘，一波波的浪潮聲，具有紓壓的功效。（李逸萍提供）

這些國家公園海灘以大形的岩石，巨大的漂流木，還有太平洋的咆哮浪潮為特色。在這裡看不見白沙與棕櫚，也沒有雞尾酒和比基尼，只有一波波的浪潮聲，讓我聽得輕鬆自在，非常具有紓壓的療癒功效。

走在海灘上，我望著佇立在遠處的海蝕柱，看來孤單寂寞，仔細再看，有的海蝕柱長滿了綠意盎然的林 木，有的成了海鳥的棲息地，還有充滿生命力的潮汐池。忽然間，從一波又一波的浪潮聲裡，我聽見了女兒的笑聲，看著她自得其樂地被海浪追著跑，我發現她又長高了些。

從卡拉洛奇海灘前往奎諾爾湖 (Lake Quinault) 約需35分鐘車程，奎諾爾湖是奧林匹克國家公園外緣的著名景點。也是此行的最後一站。當晚，我們就住在奎諾爾湖旅館 (Lake Quinault Lodge)。

西達卡雲杉 樹齡逾千歲

次日，我們前往拜訪世界最大的西達卡雲杉 (Sitka Spruce)。賞木步道和旅館的距離約有1.5公里，從步道入口步行約5分鐘後，一棵高聳雲霄的巨木，壯碩雄偉地出現在我們的眼前，告示牌上寫著，這棵巨木高約58公尺，樹幹的周長約18公尺，三五成群的旅客，散佈四周，忙著與雲杉合影。嬉戲的笑聲為這棵有千年歲數的雲杉帶來不少熱鬧人氣，我抬頭專心看，巨木的綠枝幾乎快接觸到藍天。昂首望去，似乎可以聞到高空中的一股寒氣，似乎可以聽見綠葉在微風中搖擺的聲音。

世界最大的西達卡雲杉。（李逸萍提供）

回到旅館後，我們坐在面對奎諾爾湖的草坪上，閒情逸緻地欣賞湖景。隨後，我前往旅館大廳，參觀這棟古色古香的建築物，從落地窗投射而來的日光，偶爾照亮了大廳內的彩繪圖騰樑柱，這些代表當地原住民文化的圖繪，總是令我目不轉睛。

奎諾爾湖旅館外觀。（李逸萍提供） 奎諾爾湖旅館大廳。（李逸萍提供） 奎諾爾湖旅館內的彩繪梁柱。（李逸萍提供）

奎諾爾湖旅館於1926年開業，它是一座兩層樓的建築物，以太平洋西北岸原生材質，雪松木瓦為框架結構。大廳位於中心點，兩旁巨大的側翼建築左右延伸至奎諾爾湖邊，寬敞無際的大草坪就位於旅館與奎諾爾湖之間，旅館的建築師是勞伯特雷默 (Robert Reamer)，他的另一個傑作是黃石國家公園的老忠實旅館。

1937年，小羅斯福總統曾到此一遊，旅館餐廳因此名為羅斯福餐廳；當年總統用餐的餐桌，也成了旅客拍照留念的景點。1998年，奎諾爾湖旅館被列為國家歷史名勝，再度確認它的歷史文化價值。

聆聽之旅 拓展觀察視野

這一趟聆聽安靜的旅行，讓我體會到聲景學家漢普頓的用心良苦。聆聽安靜的旅途中，最大的收穫是拓展了我的觀察視線，同時分辨出許多不同音調與節奏的鳥叫聲，我不斷地想著，如果飛機、汽車等交通噪音不時侵犯此地，準會嚇跑空中飛舞的鳥兒，即使是棲息在林間的鳥群，也會被嚇得不敢出聲而失去了鳥語，大概也聞不到花香；沒有鳥語花香的生活，還能算是文明生活嗎？或許我們真的需要養成聆聽安靜的生活習慣，以確保健康的文明生活。