封面故事／遊夏威夷兩島 觀自然遺產

遊客們走出亞利桑納號戰艦紀念館，紀念館旁邊就是戰艦殘骸。(谷世強提供)

如果說只有248年建國史的美國還很年輕的話，1959年才公投成為美國第50州的夏威夷就是個「50後」，它讓星條旗鑲滿了50顆星，它也讓美國在遠離本土的太平洋十字路口戰略要地擁有了一個州。這個「50後」的夏威夷州 ，由首府檀香山所在的歐胡島、夏威夷島(大島)和茂宜島等八大島嶼以及百十個小島搆成，人口140多萬，其中95萬人都是歐胡島居民。

2024年，我們開啟了在歐胡島和大島上各一周的自駕 自由行。歐胡島和大島租車都很方便，但歐胡島上檀香山威基基海灘一帶寸土寸金，酒店林立但大都沒有免費停車場，停車都要另付每晚45美元左右的停車費。

珍珠港 戰艦殘骸震撼

抵達歐胡島，按照網上預訂，驅車20分鐘到達珍珠港國家紀念園(Pearl Harbor National Memorial)參觀。1941年12月7日，震驚世界的日軍偷襲珍珠港事件就發生在這裡，日軍摧毀美軍戰機188架，傷亡美軍3000多人。我們首先乘船登上戰艦紀念館參觀，紀念館就建在亞利桑納號戰艦殘骸的水上，通道式紀念館盡頭一面巨大的石板牆刻滿了1177名陣亡官兵的名字，張王李趙姓氏的華裔也不少。

遊客們在烈日下參觀國家紀念園進門處的日軍偷襲珍珠港模型圖。(谷世強提供)

珍珠港國家紀念園如同一座很大的軍港，有在二戰中屢建奇功的鮑芬號攻擊潛艇，亞利桑納號戰艦的重磅鐵錨以及珍珠港航空博物館等。而且，看完亞利桑納號戰艦紀念館後，還可乘坐免費接駁巴士去附近的福特島參觀密蘇里號戰艦紀念館。1945年9月2日，日本受降儀式就在這裡舉行。

瑪卡普吾角燈塔 別錯過

在歐胡島的第二天，按照預定的停車位時間，一早就驅車到鑽石頭山(Diamond Head State Monument) 景點。如同艾菲爾鐵塔是巴黎的標誌，自由女神像是紐約的名片，鑽石頭山的火山口正是夏威夷的標識。檀香山1月的花雖不多，但漫山遍野郁郁蔥蔥。鑽石頭山海拔雖只有232 米，但火山口著名，且可俯瞰檀香山市容和海濱，是遊客最喜歡的登山步道。

歐胡島上面向太平洋的瑪卡普吾角燈塔。(谷世強提供)

歐胡島上步道遊的景點很多，瑪卡普吾角燈塔(Makapu’u Point Lighthouse)步道景區就很知名。沿着海邊山路登山，一望無垠的太平洋景色就在身旁，步道只有3.2公里且路面平緩，海風徐徐，很快就登上山腰處的觀景平台，矗立在太平洋萬頃波濤前面的燈塔躍入眼簾。瑪卡普吾角燈塔建於1909年，在歐胡島東端的海崖上照亮指引航向一百多年了。

威基基海灘落日 太美了

在大島自駕遊，發現這裡的海島風光與歐胡島不同，有火山大島不一樣的野味兒。除了遊夏威夷熱帶植物園 (Hawaii Tropical Bioreserve and Garden)時園內巨浪拍打海崖和礁石絕美海灘景色令人驚艷，綠沙灘(Papakolea Green Sand Beach)更是令人驚喜。本來，我們只是在路過綠沙灘時想停車拍照完就走的，當地人說綠沙灘好看路難行，得坐他們輪胎很大的皮卡才行，一人20美元。

檀香山威基基海灘落日紅霞滿天美景。(谷世強提供)

綠沙灘在大島最南端，海景壯觀。綠沙灘旁邊的海崖深入海里，海崖的形狀如同被雕刻過一般，讓綠沙灘海景別具一格。最為難得的是，全世界至今只發現四處綠沙灘，大島上的綠沙灘不但夏威夷獨一無二，在全北美也絕無僅有。綠沙灘應該是數萬年前大島火山爆發形成的，火山碎石中的橄欖石晶體讓這里的沙灘變成了難得一見的綠色。回程時，我們多次看到海面上鯨魚噴水游過，據說這一片海域海豚也常見。

大島綠沙灘別樣的海島沙灘風光。(谷世強提供)

火山爆發形成的大島到處可見黑色熔岩流形成的黑海灘，別有一番野火燒不盡春風吹又生的壯觀海景，霍那吾那吾神聖避難所國家歷史公園（Pu’uhonua O Hōnaunau National Historical Park）是夏威夷歷史遺跡，也是大島上觀賞火山爆發形成的黑色海灘的好地方。

大島彩虹瀑布 超凡脫俗

慕名來到距離威基基海灘不遠的馬諾阿瀑布步道(Manoa Falls Trail)。沿着步道登山約一小時，可見瀑布飛流直下的景色。這馬諾阿瀑布步道名氣不小，好萊塢大片「侏羅紀公園」(Jurassic Park)和《迷失》(Lost)等都曾在此取景。

歐胡島上有句老話，不到北岸的威美亞山谷(Waimea Valley)等於沒到夏威夷。威美亞山谷距離威基基海灘60公里。威美亞山谷以仙境般景色聞名，700多年前被稱為祭司之谷。威美亞山谷植物園有5000多種植物以及考古遺址。

大島10大瀑布中，華人圈最知名的莫過於阿卡卡瀑布(Akaka Falls)和彩虹瀑布(Rainbow Falls)。阿卡卡瀑布如銀河倒掛，從迎面山頂中央飛流直下，145米高的落差加上水量特別充沛，猶如懸河瀉水般壯美。彩虹瀑布標識牌再往上走，有一株掛滿藤蔓的百年巨樹，護欄前就是彩虹瀑布的觀景台。彩虹瀑布周圍長滿了野姜和蓬萊蕉等熱帶植物，讓瀑布景觀顯得特別超凡脫俗。晴朗的早上是觀賞彩虹瀑布最佳時間，陽光反射在瀑布前的水霧上發生彩虹，拍照就出大片。

大島上阿卡卡州立瀑布公園裡面的阿卡卡瀑布美景。(谷世強提供) 大島上必須打卡的彩虹瀑布美景。(谷世強提供)

「生命之歌」歌舞秀 必看

距離威基基海灘45公里遠的波利尼西亞文化中心（Polynesia Cultural Center）是了解夏威夷太平洋語言文化的好地方。票價不菲，包括遊園、自助晚餐和晚上觀看演出的套票成人起碼140美元一張。走進文化中心公園，先乘坐木舟船游園，兩岸鳥語花香。划船兼導遊是夏威夷楊百翰大學勤工儉學的學生，他們身着民族服裝，陽光好客而且十分敬業。下船後，遊覽文化中心里面夏威夷、湯加、斐濟和新西蘭等六個特色村莊部落，在斐濟島部落看民俗風情演出，對夏威夷延續的波利尼西亞文化有了新的認知。

波利尼西亞文化中心每晚上演的「HA～生命之歌」大型歌舞秀 。 (谷世強提供)

餐後進入規模比我想像大很多的劇場看演出。這台名為「HA～生命之歌」的大型歌舞秀演出挺好看，以波利尼西亞土著取火、勞動、愛情、新生命誕生、保衛家園和團結友愛為故事主線，謳歌生命輪回和生生不息。演出大量運用了現代聲光電和音響效果，波利尼西亞文化特色的火秀舞在鼓樂聲中將演出推向火把火炬聖火的高潮，震撼感人。

火山國家公園 世遺奇觀

夏威夷島也被稱為火山大島，火山是遊大島的關鍵詞。大島上的夏威夷火山國家公園(Hawai’i Volcanoes National Park）是美國唯一被評為世界自然遺產的火山國家公園，值得一看。

火山大島上適應火山地貌的奇樹巨樹到處可見。(谷世強提供)

雖然我們也曾在黃石公園看過火山、在復活節島看過的巨大的火山坑，但火山國家公園看到的是火山奇觀和壯觀。火山國家公園面積1348平方公里，汽車可在公園裡面的高速路上縱橫馳騁。進園時感覺晴空萬里微風徐徐，但車到大風口景點下車時，空曠的火山公園海風呼嘯，頂風費了很大勁才走到觀景台。

火山公園很大，汽車愈往公園裡面開，映入眼簾的越是滿眼的黑色火山熔岩流地表，壯觀。開車來到海邊，一萬年前火山爆發熔岩流覆蓋的海灘被太平洋的波濤沖洗得烏黑發亮，藍天、白雲、浪花在陽光下與烏黑發亮的火山熔岩海灘相映成輝，壯觀無比。

我們的汽車在火山公園里面縱橫馳騁，看了大風口，看了火山口，見識了被熔岩燒焦的熱帶雨林，也為火山公園裡面野火燒不盡春風吹又生草木而驚艷不已。夏威夷火山國家公園裡面主要有兩座火山，其中的基拉韋厄火山是地球上最活躍的火山之一，從 1983年1月3日以來一直在持續噴發，彰顯地球內部運動。另外一座茂納洛亞火山也是活火山，上一次噴發是在1984年，距今不過40年而已。除了世界自然遺產桂冠，1980年，夏威夷火山國家公園還被聯合國教科文組織命名為世界生物圈保護區，不虛此行。