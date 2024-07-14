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刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

封面故事／快樂阿羅哈 教你海灘防竊

吳鈞日
曾有遊客在海灘戲水時，把錢包埋進沙堆置放、想著離開前再挖出來，但後來未能找到。(美聯社)
曾有遊客在海灘戲水時，把錢包埋進沙堆置放、想著離開前再挖出來，但後來未能找到。(美聯社)

夏季是旅遊旺季，夏威夷是旅遊重點；檀香山警方建議海灘遊客，切勿將貴重物品放在無人看管地方，而是將隨身物品放在防水袋隨身攜帶。此外，警方與非營利機構「夏威夷阿羅哈遊客協會」(Visitor Aloha Society of Hawaii)也提出基本建議：無需將貴重物品帶到海灘。相反的，就留在住宿地點。

美聯社報導，檀香山包括威基基 (Waikiki) 去年竊盜總數雖低於2022年與2021年，但當地人仍有一些關於如何避免在夏威夷知名海灘成為竊盜受害人的建議。協會執行長瑞奇(Jessica Lani Rich)建議，只要攜帶當天所需物品。例如，僅需帶20元，這樣假期就不會因為錢不見而被毀。

放海灘、藏沙堆 都沒了

瑞奇先前曾協助一名來自南卡萊納州的婦女，她把所有珠寶帶到海灘，然後被偷。一些日本遊客隨身攜帶所有現金，一名男子把錢包埋進沙堆置放、想著離開前再挖出來，但後來即使有協會義工幫忙，卻始終未能找到。

瑞奇表示，遊客無需帶數千元在身上，也不需帶著所有信用卡。她建議遊客使用旅館保險箱存在貴重物品，並讓其中一名遊客攜帶物品、留在海灘負責看管。切勿把貴重物品留在海灘無人看顧，放在毛巾底下或放在球鞋裡面，都不安全。

可用防水袋 隨身攜帶

威基基便利商店出售可放置手機與物品的防水袋，有些還附有掛繩，方便隨身攜帶。若將背包留在車上，須確保不要放在顯眼處。若欲將背包放在後車廂，請在到達海灘之前進行，千萬不要在停車地點如此做，因為有人會注意。檀香山警局負責旅遊勝地威基基的警官史雷特(Maj. James Slayter)提醒遊客，關好車窗並鎖門。

檀香山警方建議海灘遊客，切勿將貴重物品放在無人看管地方，而是將隨身物品放在防水袋...
檀香山警方建議海灘遊客，切勿將貴重物品放在無人看管地方，而是將隨身物品放在防水袋隨身攜帶。(美聯社)

檀香山當地衝浪者潘尼貝克(Mindy Pennybacker)表示，她把車鑰匙、駕照、信用卡與防曬霜放在塑膠袋與拉鍊袋、放進衝浪短褲的小口袋內。褲袋內的拉環可固定鑰匙。她總是購買附有牢固口袋的潛水衣或短褲。她說，不能把任何東西留在車裡或任何海灘。

檀香山是夏威夷最大城市，人口近100萬人，與其他城市一樣，也有犯罪行為，但在每年前往夏威夷島嶼旅遊的近千萬遊客中，成為犯罪受害人只是一小部分。去年，威基基發生1927件竊盜案、低於2022年的2276件、2021年的2167件。同時間，整個歐胡島竊盜案件分別減少23%與7.1%。

部分海灘安裝儲物櫃

史雷特指出，檀香山市正與威基基商業改善非營利組織合作，在部分海灘安裝儲物櫃，為遊客提供另一種存放物品的選擇。他與瑞奇都表示，有些遊客誤認為夏威夷如此美麗，不會發生不好事情，瑞奇甚至協助一名來自維吉尼亞州的執法人員，當他和妻子到海中游泳並將隨身物品留在沙灘上，執法人員的官方證件被盜走。

許多竊盜受害者告訴瑞奇，從未想過自己會成為被竊盜對象。她說，夏威夷是一個相對安全的地方，但也建議遊客在海灘遊玩時，需運用保護人身財產的基本常識。

檀香山警方與非營利機構「夏威夷阿羅哈遊客協會」對遊客提出基本建議：無需將貴重物品...
檀香山警方與非營利機構「夏威夷阿羅哈遊客協會」對遊客提出基本建議：無需將貴重物品帶到海灘。(圖取自檀香山警局臉書)

夏威夷 信用卡 維吉尼亞州

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