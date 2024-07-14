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刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

封面故事／夏季公路旅行 通行費詐騙跟著來

編譯盧炯燊

夏季是公路旅行季節，如果收到未繳付通行費的簡訊，應該保持警惕。

堪薩斯、新澤西、紐約、馬里蘭州、密西根、密蘇里、路易斯安納及內布拉斯加等州的交通當局已發出警告，公路收費的簡訊詐騙大幅增加。不法分子冒充州政府收費服務機構，聲稱駕駛人拖欠公路通行費，誘騙支付費用，以及交出信用卡和駕駛執照資料。

聯邦調查局(FBI)表示，它的網路犯罪投訴中心過去幾個月，收到了1萬多起有關這些簡訊詐騙的舉報及投訴。

最多舉報投訴是來自俄勒岡、密西根及華盛頓等州，但騙徒食髓知味後就會關閉網域，轉移到另一個州作案。

儘管大多數舉報人都認定這是詐騙，但仍有很多人點擊了簡訊中的連接。

FBI的巴爾的摩主官卡斯特(Keith Custer)指出，騙徒詐騙金錢尚在其次，最大危險是「竊取」信用卡資料或個人資訊。

當登入這些連接後，詐騙網站首先就是要求提供用戶名及密碼登錄，騙徒取得這些個人信息後，就會在主要金融機構使用。

要警惕這類公路收費詐騙簡訊，最重要的是要知道，只有極少數州會透過簡訊追繳收費，大部分都是透過電郵。另一個防止上當的方法，就是要三思，想想自己是否曾在這些收費區域內駛車。

對於來自政府或是任何權威機構的簡訊通知，一般人都會很緊張，不假思索點擊看看是什麼內容，因此要保持冷靜不要衝動就很重要。

如果你真的不幸繳付了詐騙的公路通行費，就應馬上採取行動保護個人隱私，密切留意自己的銀行帳戶。

對於與自己無關的費用，一定要跟信用卡公司交涉，還可透過主要信用機構 Experian、TransUnion 和 Equifax 發布免費詐欺警報通知，讓騙徒難以使用你竹名義在信用卡公司開設帳戶。

如果確信個資已經洩露，請造訪聯邦貿易委員會網站 IdentityTheft.gov，它將引導民眾如何處理。

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