封面故事／RV房車銷售回升 經濟露曙光

RV可露營用的休旅房車銷售關乎消費者經濟狀況。(圖／123RF)

炎夏旅遊季到了，全美RV可露營用的休旅 房車租售情況雖不見多年前一車難求的盛況，卻略見好轉，專家認為此番態勢顯示經濟露曙光。

總部位於洛杉磯的露營房車出租公司Chill RV Rentals擁有16輛RV房車，2016年開始營業以來，每年這個時候通常已被預訂一空，顧客非得提前好幾個星期才可能搶訂得到；但是老闆施奈德(Nika Shneyder)說，今年情況沒那麼熱絡，即使租車，旅程也愈來愈短。

施奈德說，房車旅行需求確實比前幾年減緩，她認為這與人們可自由支配支出減少息息相關。

話雖如此，施奈德說，今年7、8月RV車需求將回升，只不過和過去相較已今非昔比。

零售業情況雷同。需求比不上過去但有所改善、消費者有些猶豫卻仍繼續消費、業界人士保守謹慎卻又逐漸樂觀。

寄售計畫 RV轉租他人

鮑爾州立大學(Ball State University)經濟學教授兼印第安納大學(Indiana University)商業與經濟研究中心主任希克斯 (Michael Hicks)表示，每當消費者信心動搖或經濟開始搖搖欲墜時，房車銷售隨之衰退。

對一般人而言，RV房車是昂貴商品，小型、彈出後拖式拖車單價約1萬2000至1萬5000元，房車或豪華房車則至少達25萬元。

希克斯長期密切關注RV車業，他說，人們唯有經濟狀況好轉時才會大手筆買奢侈品。RV車出貨量是銷售指標，去年觸底後開始回升，堪稱疫情 時代劇烈動盪的餘震，假如銷售好轉，對整體經濟來說可能是好兆頭。

不過，利率可能需要從目前23年來高點回落，整體經濟才會穩定。

RV車大廠Winnebago Industries總裁兼執行長哈普(Michael J. Happe) 認為，降息可帶動消費。

高利之下，借貸成本高，Chill RV公司無力添購新車；施奈德說，他們發揮創意，開闢「寄售計畫」(consignment program)，公開召集私人擁有的露營車並轉租他人，共享利潤。

新冠疫情期間，人們為自己買RV車，如今已經厭倦、不再使用，正好可透過Chill RV轉租。Chill RV車隊16輛露營車當中，有5輛是私人寄售。

希克斯說，疫情期間銷售大增讓整個RV車產業翻天覆地變化，打亂步伐；潛在買家比原計畫更早開始購買RV車，一些人抓住疫情爆發後降息的機會提早購車，連帶影響2022、2023年RV車銷售。

銷售增減 震盪異常劇烈

根據RV房車行業協會(RV Industry Association, RVIA)，2021年全美房車出貨量激增至60萬輛，較前一年暴增近40%，隔年降至49萬3000輛，到了2023年更猛然落至僅31萬3000輛。

RVIA發言人杰拉奇(Monika Geraci)表示，經銷商必須出清庫存以因應需求急降。商務部數據顯示，經通膨調整後，去年RV房車支出確實較2021年、2022年減少。

個人消費支出(Personal Consumption Expenditures)數據顯示，其他休閒車輛類別中花費近380億元，不包括遊船和飛機，低於2021、2022年的429億元、441億美元，但高於2019年的310億元。

杰拉奇說，如今RV車業似乎回到平衡點，零售出貨量、生產和銷售更緊密結合。

RVIA稍早預測，在利率可望開始下降、通膨降溫下，2024年RV車出貨量將達32萬9900至35萬9100輛，中間值34萬4000輛，預計明年將增至37萬4200至40萬8600輛。

RV之都 窺見市場前景

印第安納州的埃爾克哈特(Elkhart)號稱是「全球RV休旅房車之都」(RV capital of the world)，許多領導廠商及供應商在此設點，全美絕大多數休旅房車在當地產製。

這座城市有許多人從事RV車業，從失業情況可推測該產業榮枯。

2009年3月經濟大衰退期間，埃爾克哈特郡失業率達20.6%，2020年4月疫情封鎖高峰期更飆至30.6%；2023年1月，由於供應過剩及需求減少導致出貨量下降，失業率由3%躍升至 5.6%，此後又回落，2024年4月為3.8%，略低於全美的3.9%。

希克斯說，目前未見大衰退期間的大規模裁員，表示房車廠商樂觀看待未來幾個月市場前景。