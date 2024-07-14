封面故事／享受吧坎昆 墨西哥療癒之旅

坎昆是世界十大陽光海灘之一，所好者來自五湖四海。(作者提供)

從洛杉磯搭機到墨西哥 三面環海的坎昆，雖只五小時。旅行就是先趕到一個點再到另個點，最後落腳於加勒比海魚尾吧似的坎昆(Cancan)。

陽光海灘 海天成一色

坎昆是世界十大陽光海灘之一，所好者來自五湖四海。先就擁擠的人貼人，還接二連三從從三四道電梯繼續下人，好大好大黑壓壓一片。各旅行社高舉小旗叫喝，數夠了人頭即領跑。個頭小，女兒把我抓緊緊的生怕一瞥眼被人潮淹沒。

大海，我來了。運氣好的沒話說 。租屋恰恰就在臨海的窗邊。躺在室內看見海，悠呼吐納亦被吟吟晚唱的濤聲聽見。隨風起落的飛鳥鳴聲奇特，如吹口哨。

女婿說我們所見的海，夕陽不在這邊只能見日出。日出幾時？要視雲層厚薄。於是晨間我每於五點半等待日出。此時晨寂聊聊，我拉緊外套，獨自望海。偶爾見一垂釣客投下魚餌，和我一般等著，等著……終於，一道穿行海面閃著金光的長線浮出水面，不一會海水線上升清湛藍藍的海水與天成為一色。

坎昆是世界十大陽光海灘之一，所好者來自五湖四海。(作者提供)

這片廣袤的藍色領域，因風的強度形成海浪的波高與速度。海灘的管理者以插在岸邊的旗幟來提醒泳者，黃旗適於下水，紅色即危險信號。與此同時，在岸邊的守望亭上，時時有工作人員以望遠鏡巡視，確保遊客安全。

這飯店的早餐明明用的食材普通，一片三明治軟軟地淋了點蜂蜜即轉為絕佳的口感。若拿早餐比那墨西哥的晚餐，可稱之為熱鬧非凡。端地傳統服飾寬沿帽與樂器節奏鼓點的吆喝跺腳，室內室外樂成一片。若某一鼓手在妳身旁特奏一曲， 還得加點皆大歡喜的賞金。來坎昆不就消費助興嗎？

次日晚間的重點可更精采，在七、八支白色火焰閃爍中，男士當眾單腳下跪向女友求婚，不知是太突然亦或默契不夠，女士就只笑而不答，大夥就瘋了似拍手大喊：yes！yes！

奇琴伊察之所以成為世界新七大奇蹟。(作者提供)

奇琴伊察 新七大奇蹟

晨七點就開車駛向名聞遐邇的──新七大世界奇蹟之一的奇琴伊察（Mujersm）。

當我們逐漸走進這梯形、面對面的兩座灰色建築物，不像墨西哥市的大金字塔，可以由人一層一層往上爬上再倒退著下來。這奇琴伊察金字塔、要比想像中壯觀。一級一級的石階，很難想像這是與中國的長城、羅馬的鬥牛場一樣，在沒有機械的情況下完成的巨作。

女婿帶侄女做實際觀察走上一圈，我與女兒坐在陰涼的長木凳上喝著現剖的椰子汁。即便這樣，汗也順著髮際直流。

奇琴伊察之所以成為世界新七大奇蹟，全賴他們堆起石頭、樹起石柱、處處彰顯了馬雅人石頭建築上表現的巧思。1988年被聯合國教科文組織列入世界遺產目錄。當我們今天看到馬雅文化留下的影子時，看到的是他們的象形文字、拱門建築，其他諸如金字塔神廟等。而在美洲其他地區的聚居地也曾發現，因此學者只能用一個文化學概念──瑪雅文化來形容這種獨特的文化和創造。

從旅社叫車環島，放眼所及都是度假村，且是陽光與海灘蜜月勝地，標榜著More Vacations to Love。的確，下水前男女互相塗抹防曬油，男的除了背部塗至肚臍，女性則乳溝都仔細抹油。爸爸護著兒子試水，女兒侄女牽著我，或坐在躺椅上看海，兼而欣賞男男女女手臂和背肌的刺青，再不一會全趴在沙灘曬。

入夜又以豐富的夜生活滿足各類遊客的需求。當晚女婿帶我們到一家義大利 餐廳，侍者為我們手腕繫上珠鍊，說是為求取好運。窗外的晚霞下漁船靠岸，連海的湖水映出美麗景象，家中妻兒等他晚餐。

此地三面環海，女婿女兒和侄女從小船被拉上滑翔傘，從高處俯視墨西哥加勒比海的壯麗，相信又會是另一種享受，而我怕頭暈不得不放棄。滑翔傘愈飛愈遠，而至聽不見女兒的笑聲和叫聲，仰望中回憶起一部韓劇「愛的迫降」，就是南韓的女主乘滑翔翼因風力飄至北韓 ，守軍的男主為保護她，而讓她偽裝成他的妻子，教她一些日用的北韓話。

面對瑪雅遺址，感受一些歷史的滄桑。我因先生病逝，接受女兒邀請來坎昆療傷。時間真能癒合心的悲痛嗎？相信會的、必須會。