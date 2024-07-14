我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

封面故事／房車旅行火熱 營地服務升級搶客

記者啟鉻
疫情大流行後，房車旅行出現前所未有熱度。(圖／123RF)
疫情大流行後，房車旅行出現前所未有熱度。(圖／123RF)

疫情大流行後，民眾避免群聚，房車市場出現前所未有熱度。房車旅行成為這個期間部分人外出的旅行方式之一，也讓露營地及房車營地公園生意紅火。2024年，房車旅行比疫情期間降溫，但依然保持熱度和潛力。

從房車旅遊市場看，過去五年來，尤其在疫情大流行開始後，因疫情限制規定，讓人們被壓抑的需求和親近大自然渴望，促使很多消費者前往露營地和房車營地公園。疫情促使新一代露營者利用在家工作的機會參加國內旅行。相當多數新房車旅行愛好者及露營者加入，相應增加了對露營地設施和各項便利設施的需求。為了招攬客人，一些業者開始對服務設施升級，增加更多創新方式且提升服務品質。比如有的營地建造網球場、健身房、游泳池和水療中心，有的還提供蒙古包和其它服務設施。據專業機構統計，在過去五年間，露營地及房車營地公園收入，以3.1%的年綜合增長率增長到107億元，2024年可望增長1.4%。

房車公園豪華化

隨著市場上收入較多房車旅行愛好者及露營者增加，以及來自豪華租賃物業的市場競爭加劇，導致部分房車公園及露營地設施變得愈來愈豪華。而線上預訂網站分流了這部分顧客的需求，也迫使業者升級。房車公園業者在競爭中也意識到，靠近海邊、湖邊或河岸，擁有美麗風景的房車公園或露營地，是顧客心目中理想的地方。顧客也願意支付高價進駐，並伴隨戶外休閒活動。不過，由於業者獲取經營許可付出高昂，且這裡通常限制規模，因此，高端的房車公園屬於少數，而市場的份額還是主要集中在保持在中低水平的露營地。

南加東谷市房車旅行愛好者王志剛，自己擁有一輛廂型車式房車。近期他在駕車旅行中，看到部分房車公園在停泊房車種類上更「包容」了。比如有的房車營地允許改裝的簡易房車停泊，這些房車是其它車型花費2萬元或3萬元改裝而成。所以，在一個房車營地，既可以看到拖掛式房車，也可以看到簡易改裝型房車。房車營地看起來更加大眾及多元化，營地都會提供基本服務設施，可以滿足一般需求。房車營地價位也很經濟適中。

王志剛表示，房車營地設施是愈來愈滿足不同需求的，日益豐富多元。而房車旅行仍舊保持熱度。房車組織者經常舉辦各種活動，未來他和其他一些房車旅行愛好者，會舉辦前往黃石公園一次房車遊。他認為，目前房車市場的價位在下降趨勢。有的華人房車旅行愛好者認為，房車市場變化與經濟環境、貸款利率有很大關係。

市場專家認為，從房車市場來看，擁有持續需求是大趨勢，而2024年房車營地需求增加更是房車旅行的最大挑戰，但也反映了人們利用房車生活的吸引力日益增加。市場需求也導致對房車營地公園及露營地基礎設施和創新方法提出挑戰，目的是保護房車生活的樂趣和自由。

疫情 貸款 黃石公園

上一則

封面故事／露營車銷售復甦 年輕買家變多了

下一則

封面故事／享受吧坎昆 墨西哥療癒之旅

延伸閱讀

市府投資1.5億 升級公校食堂

市府投資1.5億 升級公校食堂
日本新鈔3D防偽 舊版仍可用 80%販賣機待升級

日本新鈔3D防偽 舊版仍可用 80%販賣機待升級
封面故事／黃煐媖創作靈感 源自觀察反思

封面故事／黃煐媖創作靈感 源自觀察反思
南加內陸湖發現有毒藻類 游泳禁令持續整個夏季

南加內陸湖發現有毒藻類 游泳禁令持續整個夏季

熱門新聞

主持播客「女性與金錢」的蘇西．歐曼，過得起奢豪生活，但她熱愛儉樸生活方式。(美聯社)

低調與高調／富有理財播客 卻維持3個節儉習慣

2024-07-07 02:14
英國、美國與澳洲相關機構皆已證實，性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩，其中針對未成年人的性勒索更為加劇，年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。(圖／123RF)

新聞眼／年輕男孩變性勒索羔羊 有人被逼上絕路

2024-07-07 11:11
唐以斯帖去世時，Arizona Daily Star報導矮小的她，於1999年站在講台上與身高6呎2吋的柯林頓合影。(截自tucson.com)

移民故事／圖森堅毅華人女性 矮小的她彷彿比總統更高

2024-07-07 02:21
奧運行政主廚吉洛伊訂定的菜單包括素食沙威瑪、中東香料薩塔地瓜配鷹嘴豆泥等。(路透)

奧運／沒有鵝肝醬 也沒炸薯條 食材很在地

2024-07-10 19:11
從艾菲爾鐵塔遠眺，戰神廣場(Champ de Mars)是巴黎奧運最美的新場館。(路透)

巴黎奧運／綠色奧運 巴黎打造減碳奇蹟

2024-07-07 02:30
巴黎奧運難民代表團中，阿富汗女孩塔拉什是唯一參加新項目霹靂舞的選手。(路透)

巴黎奧運競技篇／無懼神學士 阿富汗女孩舞進奧運

2024-07-07 16:17

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂