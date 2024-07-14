新聞眼／壯碩肌肉、俊俏五官…AI為何畫出「帥哥」耶穌？

土耳其伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂裡，耶穌鑲嵌壁畫上有「ICXC」四個字母，為希臘文「耶穌基督」的縮寫。(維基共享資源Dianelos Georgoudis)

自古以來基督教信眾就愛畫耶穌像，例如救世主、受難者、牧羊人等角色；目前來到AI 時代，有線電視新聞網(CNN)表示只要敲一下鍵盤，耶穌就可以無限的形態出現，但令人不安的是AI畫出來的耶穌既俊俏又肌肉大到不像話，反映的是現代美國人視為最重要的五官，以及文化認同。

聖經並沒明確敘述耶穌的容貌，2000多年以來畫家憑著創意，隨心所欲描繪他的體格，一定程度上還有他皮膚的色澤。

「最後的晚餐」是一幅知名的大壁畫，由文藝復興時期達文西所繪，描繪耶穌在遭羅馬士兵逮捕的前夕和12門徒共進最後一餐。他並預言「你們其中一人將出賣我」後，門徒們顯得困惑哀傷，詢問耶穌：「主啊，是我嗎？」的瞬間情景。「最後的晚餐」的構圖常被後世模仿，常見於電影和電玩和手機遊戲等流行文化中，還有粉絲為迪士尼動畫電影「獅子王」創作相似場景。(維基共享資源)

電腦如何揣摩耶穌容貌？

生成式AI要產出內容，靠的是使用者給的文字提示，運作方式不見得像畫家的腦袋。電腦由它被餵食的資訊裡挑揀形態，這些AI畫出來的「帥哥耶穌」傷腦筋的有兩點：一是輸入電腦裡的影像是怎樣描述耶穌，二是電腦如何詮釋它們獲取的形象，以便生成新圖、新影片。

藝術史學家桑德斯 （Brenda Sanderson）表示，古希臘、羅馬人描摩眾神的方式就是力量與健康；至於某些耶穌的畫像本意可能與性欲無關，但畫像反映出來的形式理想，卻呼應著精神理想。而今日有些人認定為褻瀆神明的，在古代並不作如是想。

23歲的米開朗基羅創作的「聖殤」，是他最著名的作品之一，保存在梵蒂岡的聖彼得教堂裡。(維基共享資源)

AI指令多1詞 影響就很大

直到今天，藝術把宗教角色畫得撩人遐思依然問題無窮。西班牙畫家克魯茲（Salustiano García Cruz）2024年畫了「肉欲化」的耶穌像，仍被人批評為「冒犯」、「邪惡」。但藝術史學者哈伊（Morgan Haigh）指出，史上聖經人物、聖人經常被畫、塑得很吸引人或「性感」，例如米開朗基羅等人作品裡的基督上半身就肌肉壯碩。

鑒於有史以來，人類總把宗教人物以理想形狀來描塑，那麼今天的AI帥哥耶穌那麼普遍，就比較有道理了。

加州 生成式AI程式師弗拉默（Christopher Framer）表示，各色不同的AI模型，受訓時靠的是不同的藝術作品，結果端賴個人的輸入；而產出的成品，可以因為其他的標注詞如「強壯」、「戰鬥」或「力量」而有所不同；弗拉默指，大家想用造出來的影像召喚特定的反應，只消加一個字詞，或一段情境描述，就會造就巨大差異。正因如此，有些AI耶穌畫像才有讓人狐疑的細節，例如刺青、強壯肌肉、漂亮眼睛。