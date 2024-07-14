談藝／20多年來 華裔芭蕾舞者 譚元元最傑出

譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。(取自譚元元Instagram)

美國芭蕾舞蹈界最知名的華裔 舞者，是現年48歲的譚元元。譚元元自20歲即成為舊金山 芭蕾舞團（San Francisco Ballet）最年輕、且是首位華裔首席舞者，她在今年2月謝幕演出。

譚元元1995年加入舊金山芭蕾舞團，兩年後被時任藝術總監托馬森（Helgi Tomasson）提拔為首席舞者。此後的29年，她成為舊金山芭蕾舞團標誌性的舞者，曾被舞蹈雜誌（Dance Magazine）譽為芭蕾之美的巔峰。

譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。(取自譚元元Instagram)

譚元元出生在上海，在上海舞蹈學院接受芭蕾舞訓練。年少時曾代表中國參加國際芭蕾舞比賽，得到包括尼金斯基大將在內的多項榮譽，隨後有機會以全額獎學金去德國斯圖加特（Stuttgart）芭蕾舞團學校學習。

舊金山芭蕾舞團最年輕、首位華裔首席舞者譚元元。(圖／舊金山芭蕾舞團提供)

她不僅是舊金山芭蕾舞團最年輕的華人 首席舞者，更得到了世界的認同。2016年，她成立的「譚元元國際芭蕾藝術工作室」，促進了中美文化交流，並促成舊金山芭蕾舞團於2009年和2015年赴中國的演出。她同時出版芭蕾舞書籍，教授兒童和成人芭蕾舞，並在世界各地舉辦講座。2018年和2022年她兩次獲得舊金山市長藝術獎。

譚元元感謝29年來舊金山觀眾的支持，「你們的信任是我的動力，感激所有人對我的啟發和激勵。」