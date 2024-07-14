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談藝／晉升「美國芭蕾舞劇院」首席舞者 華裔克洛伊「天鵝湖」驚艷

艾耶塔
美國芭蕾舞劇院日前宣布，華裔舞者克洛伊．米塞爾丁（前中）晉升為該團首席演員。(中新社)
美國芭蕾舞劇院日前宣布，華裔舞者克洛伊．米塞爾丁（前中）晉升為該團首席演員。(中新社)

美國芭蕾舞劇院（American Ballet Theater）7月3日在紐約宣布，華裔混血舞者克洛伊．米塞爾丁（Chloe Misseldine）晉升為該團首席演員。

「克洛伊．米塞爾丁即刻起成為我們舞團的首席舞者。」美國芭蕾舞劇院藝術總監蘇珊．賈菲當天下午於紐約大都會歌劇院在該團芭蕾舞劇「天鵝湖」（Swan Lake）演出結束時登台宣布了這一消息。

這也是克洛伊．米塞爾丁首次在紐約出演芭蕾舞劇「天鵝湖」女主角。這是古典芭蕾舞角色裡面難度最高，而且強度最大的挑戰之一。不但是因兩個角色截然相反，而且舞蹈動作要求也非常嚴格。當天下午，紐約大都會歌劇院座無虛席，現場觀眾在第二幕白天鵝獨舞、第三幕黑天鵝32圈揮鞭轉、第四幕大結局等經典舞段後多次對她報以熱烈掌聲。

在「天鵝湖」中，米塞爾丁與令人印象深刻的阿蘭．貝爾（Aran Bell）扮演的齊格飛王子一起跳舞，舞台上閃爍著閃閃發光的舞蹈，首先是奧黛特（Odette），一位被邪惡巫師馮．羅斯巴特變成天鵝的公主；然後是奧迪爾（Odile），她在舞會上欺騙了齊格飛王子。

「天鵝湖」女主角除了舞蹈技術要高超外，一方面須柔情地扮演繹奧黛特，另一方面要賦予邪惡的奧迪爾妖艷的氣息。

舞者扮演一個角色中，往往會表現出色，但22歲的米塞爾丁在兩個角色中的表現，都令人驚嘆。她飾演的奧黛特散發著明亮的光彩，而奧迪爾則展露著大膽和誘惑，甚至還有一些幽默的旁白。米塞爾丁身高5英尺9英寸，她的手指、手臂和腿，優雅的營造出效果。她的肢體充滿了音樂，當她以令人驚嘆的速度旋轉時，與每一個音符相襯托，表現悲情與歡樂。

「遇到這種場次你會覺得非常幸運。」家住曼哈頓的觀眾瑪琳娜說，她沒想到自己會見證一位技藝精湛的舞者晉升首席，她認為克洛伊．米塞爾丁在天鵝湖中的表現「令人驚嘆」。

22歲的克洛伊．米塞爾丁是一名華裔混血舞者，2018年闖入洛桑國際芭蕾舞比賽決賽，2019年成為美國芭蕾舞劇院學徒，2021年正式加入舞團。

克洛伊生於佛州奧蘭多，她的母親Yan Chen來自中國，畢業於上海芭蕾舞學校，曾是美國芭蕾舞劇院的演員，也是克洛伊的啟蒙教練。Yan Chen於2001年離開舞台。克洛伊的父親經商。

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