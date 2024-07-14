生活／中文名字的拼音 讓我變成越南人？

中文漢字借用羅馬字母來拼音後，讓非中文使用者更容易學習。(圖／123RF)

來美國幾十年的時間裡，總有幾十次了吧，人們不是說我是韓國人，是日本人，就是中國人。不過，在這個多民族雜居的國家裡沒事，口說無憑嘛。

從醫院註記錯誤說起

最近一年出現了新的狀況，我成了越南 人。這是北喬治亞州醫療中心的認定，有書寫文字出現在我看病時的身分證明上。

作者名字中的「孝」字，醫院註記為HSIAO，也標註是越南人。(作者提供)

美國沒有優待少數民族的政策，沒有人可以憑民族身分占什麼便宜，也沒有天然低人一等的民族，必須忍氣吞聲受人欺壓。所以，雖然我有大半年時間在這個醫院頻繁進出，但是他們把我從中國人記錄成越南人，我倒沒有什麼感覺。

「孝」是Hsiao或Xiao？

我怎麼就成了越南人呢？

原因我大致知道，應該是來自我中文名字「孝」的音譯拼法：hsiao。至於由這個拼法得出結論，此人是蒙古人或越南人，那就是對方的事了。

這是近代世界漢語拼音系統發展過程的縮影。

漢語有深厚的歷史淵源，不說漢字筆畫結構的繁簡，每一個字還有相當複雜的各地方言發音方式，最厲害的還有認識這種文字的汗牛充棟的說明指導文字。

中國走向世界，中文首先要走向世界。世界要了解中國，就必須要有足夠數量的認識中文的專家。

五○年代開始，中國的文字改革逐步取得進展，透過幾批簡繁體字的確定，每個字的發音（包括如何發音的文字說明）確定，化繁為簡的漢語拼音系統，使得漢語的學習和推廣成了一門語言科學。

我在五○年代讀小學的時候躬逢其盛，學了兩年ㄅㄆㄇㄈ（發音接近：伯泊莫佛）注音字母 以後，開始學習借用羅馬字母的拼音字母，也習慣了用「一、二、三、四」聲來取代複雜的「陰平」、「陽平」、「去聲」、「入聲」之類說法。

台灣用注音符號拼音漢字。(截自台灣教育部)

漢語、韋氏與耶魯拼音

漢語拼音漸漸被世界各國接受。根據維基百科介紹，台灣從2008年開始，中文譯音已經採用了漢語拼音，但其部分歷史性延用已久的地名、道路名稱和護照姓名仍採用韋氏拼音（威妥瑪拼音，Wade-Giles）、郵政式拼音、國語羅馬字、國音二式抑或通用拼音。

我的名字中的「孝」字，依照漢語拼音，寫法應該是Xiao。但是，我的名字歷史太過悠久了，那是我父親1947年在美國給我取的，那時候各種漢語拼音系統還在大比拚，他用的是耶魯漢語系統（Yale System），拼音裡面的X在耶魯系統裡面就寫成Hs。

耶魯漢語系統是基於北京國語方言的漢語聲音系統，由耶魯大學 漢學家喬治．肯尼迪（George Kennedy）於1943年為向美國士兵教授漢語的課程設計，並因耶魯大學該課程的持續發展而普及。

反映更正至今卻仍未改

回到亞特蘭大的北喬治亞醫療中心。上個月看醫生的時候，我忍不住和負責登記的小姐說了「我不是越南人」。

不過，故事原委源遠流長，我怕累著了他們，連「Yale System」這兩個字都沒有說出口，只說我是中國人，請他們更正一下。見多識廣的小姐也不問原因，就滿口笑著答應了。

說得簡單，答得容易，我知道事情沒完。果然，美國沒有大事兒。你可以想見，今天我在醫院的檔案中仍然是越南人，我還會繼續當越南人，Who cares? Who cares。