吃貨／凱撒沙拉子孫滿堂 100歲生日快樂

凱撒沙拉流傳後，有不少變型，有的添加雞肉、培根或鮭魚，加上麵包塊。(美聯社)

幾乎到處都可吃到的凱撒沙拉今年滿百歲了。最有名的一種說法是，義大利 裔廚師卡迪尼(Caesar Cardini)在1924年的7月4日「創造」出了第一道「凱撒沙拉」(Caesar salad)，地點是墨西哥 提華納 (Tijuana)的餐廳「Caesar's Place」。

當時美國還有禁酒令，所以大批加州人南下到墨西哥暢飲，而卡迪尼為了餵飽酒客，急中生智把手邊有的材料混合起來，基幹是蘿蔓萵苣，配上蒜味橄欖油、伍斯特醬、檸檬、雞蛋與帕馬森起司，成了後世稱為凱撒沙拉的名菜。

為了慶祝凱撒沙拉滿百歲，提華納市舉辦連續三天的美食美酒慶典，並且為卡迪尼的新雕像揭幕。後來改名為「Caesar's」的餐廳，現在每天還要做至少300道凱撒沙拉。不同於其他1900年代流傳下來的名菜，凱撒沙拉雖然變型很多，但蔬菜的基調不變。

執著原味 絕不用鯷魚

部分原因是卡迪尼不喜歡改味道。女兒Rosa Cardini在1987年接受KNBC訪問時說，卡迪尼非常執著於原味，只用最嫩最裡面的蘿蔓萵苣葉，並且保持原狀，希望客人可以用手拿起來吃，蛋只煮一分鐘，而且絕不用鯷魚。

「美國烹飪學院」(Culinary Institute of America)的教授Beth Forrest談到凱撒沙拉的歷史時說，其實一開始並不受美國人歡迎，當時知名的食譜 「Joy of Cooking」直到1951年才納入凱撒沙拉，1960與1970年代在桌邊準備凱撒沙拉才成為主流。

墨西哥提華納Caesar's餐廳的沙拉大師Efrain Montoya展示他的凱撒沙拉，慶祝這道菜100歲生日快樂。(美聯社)

因為凱撒沙拉具有兩個美國人喜歡的特點，口感脆又有乳酪，所以流傳開來後，名聲歷久不衰。說到凱撒沙拉的變型，知名的作法有改用羽衣甘藍或球芽甘藍，添加雞肉、培根或鮭魚，醬料則用味噌或豆腐醬。

芝加哥知名的連鎖店Beatrix則是推出更天然的作法，底層是優格製成的醬料，放上基材的刺山柑、歐芹、寶石萵苣、芝麻菜，佐以碎麵包、帕達諾乾酪，然後灑上檸檬油醋與香檳醋。主廚Andrew Ashmore說，開業11年來一直都是最受歡迎的沙拉，他想取消都不行。

回到最原味的凱撒沙拉，它的誕生其實也有幾種版本，例如食譜其實是來自卡迪尼店裡另一位廚師Livio Santini的媽媽，也有一說是卡迪尼的弟弟Alex所創、而且會搭鯷魚。

墨西哥提華納Caesar's餐廳的廚師正在製作凱撒沙拉的醬料。傳說提華納的廚師們正在努力保護凱撒沙拉食譜，他們是製作這道菜的起源。(歐新社)

沙拉醬 也大受歡迎

另外，提華納的生意在美取消禁酒令後開始下滑，因此卡迪尼一家1935年搬到洛杉磯，另外以生產凱撒沙拉醬為業，最終成立了「Caesar Cardini Foods Inc.」。卡迪尼在1956年去世後，女兒Rosa Cardini接手並增加沙拉醬品項至17種。T. Marzetti最後在1996年買下公司，繼續生產以Caesar Cardini為名的醬料。