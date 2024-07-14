每周一書／「清香似舊時」 疏淡中見濃情

「清香似舊時」一書。

「清香似舊時」一書出版，源於朱穎人先生與其子朱鍔之間的深入交流。這些對話，原本作為其畫冊「一條線——朱穎人的水墨實踐」的引文，逐漸發展成為獨立著作。

本書對年輕讀者的啟發尤為顯著。朱穎人先生提倡的「日復一日把簡單的事盡力氣去做到好」的工作哲學，以及他對生活的態度：「在生命路上，人還活著，就沒什麽好著急的。緩慢一點，沒什麽不好的。」這些思想對於過度追求速度與效率的當代年輕人來說，是一劑溫和的良藥。他鼓勵年輕人要有耐心，對生活保持好奇與熱愛，並在創作中尋找自己的聲音。

「清香似舊時」作者朱穎人， 年逾九旬，是出生於江蘇常熟的藝術家，自謙「寫意水墨花鳥畫的畫畫人」，見證了中國繪畫的深厚傳統與創新發展。朱穎人深受吳門畫派與浙派繪畫的影響，在中國美術學院的長期教學中仍堅持創作不懈，其作品氣韻生動，傳統功力深厚，並在國際上獲得廣泛認可。

董橋在推薦序中說，朱穎人這本「一條線」（編註：即「清香似舊時」簡體版原書名）裡的那些藤蔓，像是畫法也像書法。不那麼寫實，不完全寫意，看得出是他在心裡沉澱了幾十年的新意。朱先生的筆好，墨好，又在承繼傳統裡展現種種變化。疏淡中見繁密，清逸中見熱烈，奇崛中見平正，寂靜中見響動，筆意深切，畫意深邃，情意深濃。這也許正是別開的生面了。

作者在自序中提到，一個人做學問的過程，當像一棵小苗長成大樹木的過程。樹根究竟長在如何樣的土地裡吸收得到了什麼樣的養分？大樹木的長成過程裡，何處去吹到過什麼樣的風、又何處去曬到過什麼樣的陽光？樹根扎在何處土地裡吸收養分？樹根深扎了，樹幹就長得壯固，而後枝繁葉茂能別開生面如神。樹木身上帶著的年輪本身就是歲月時光的痕跡，一棵樹就是一條軌跡線，這是樹木的厲害本事。

他說，我畫了一輩子畫，一直都在嘗試畫我心裡有的東西，心裡面沒的東西我從來都是畫不出來。我想我不只是回想記憶，也是在尋找與未來人的牽連。