陪主人環遊世界 忠犬「莎瓦娜」去世

一隻曾與主人徒步環遊世界7年的狗狗上個月去世，在2022年旅程結束前，牠走過約2萬5000英里，擄獲無數粉絲的心。

莎瓦娜(Savannah)是隻新斯科舍誘鴨尋回犬(Nova Scotia Duck Tolling Retriever)，牠在新澤西州躺在主人特爾恰(Tom Turcich)的胸前度過最後的三個小時。特爾恰說，就像他們在環遊世界六大洲途中，帳篷裡太冷時， 他會讓莎瓦娜躺在胸前一樣。

莎瓦娜因腎臟與其他健康問題，在與主人共度的第3183天、於獸醫院無痛苦地死去。特爾恰說，莎瓦娜的病無藥可醫，而牠再過幾周就滿九歲了。

2015年，特爾恰在德州收養莎瓦娜時，牠才四個月大；幾個月後，他踏出了新澤西州坎登郡(Camden County)哈登鎮(Haddon Township)的家門，開始一段環球旅程。

他們一路行經35個國家，完成了這趟壯遊；特爾恰將旅途所見拍下影片上傳YouTube，讓莎瓦娜意外成為社群媒體的寵兒。

旅程中難免遇到危險，特爾恰曾說，他們經歷在阿爾及利亞時得請警察護送，在南美露營時差點凍僵；在歐洲因細菌感染，不得不返回新澤西休養。

特爾恰與莎瓦娜曾搭乘一艘6600噸級的科學考察船抵達南極洲，看到大群巴布亞企鵝(Gentoo penguin)。 在伊拉克，他們有一名嚮導與馬同行，以便探索山區。2022年5月21日，他們結束環球之旅，在眾人期盼下於哈登鎮上一家餐廳慶祝平安返鄉。

特爾恰寫了一本名為「莎瓦娜的冒險世界：穿越安地斯山脈」(Savannah’s World of Adventure: Crossing the Andes)的書，於去年6月出版；書中描述莎瓦娜經歷「嚴酷的高原、大膽的駱馬，以及阿根廷善良的人民」。

特爾恰說，莎瓦娜在新澤西度過令人心碎的最後一周，期間特爾恰不時在社群媒體更新狀況。他詳述了莎瓦娜的衰退，以及最後一周體重掉至34磅，且不再進食。他紀錄了莎瓦娜插管進食，以及搖著尾巴似乎試圖振作的影片，並在最新的影片中公布了莎瓦娜的死訊。