我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

悅讀／重讀「最後的演講」仍是感動

任安蓀
「最後的演講」這本暢銷英文書，是主角蘭迪‧鮑許 (Randy Paushc) 接受訪談53次，結集出版的一本好書。(取自維基共享資源)
「最後的演講」這本暢銷英文書，是主角蘭迪‧鮑許 (Randy Paushc) 接受訪談53次，結集出版的一本好書。(取自維基共享資源)

「最後的演講」（The Last Lecture），這本在2008年曾經轟動全球的暢銷英文書，是由華爾街日報專欄作家傑弗利‧札斯洛（Jeffrey Zaslow）採訪蘭迪‧鮑許（Randy Paushc）53次，將訪談結集出版的一本有名好書。

我還記得當年，讀到蘭迪教授憑智慧策略，贏得參與迪士尼推動夢幻工程的機會，再說服校方給予6個月的教學特休 ( Sabbatical ) ，實現他自幼的夢想，對他膽大聰穎，智取自己想望的目標，十分佩服。他那獨特又出人意表的思考方式，不僅在學術界，也呈現在日常生活中，比如故意把可樂倒在新跑車後座，免除外甥怕搞髒後座會遭大人責怪的不安，表明人比車重要，帶出不少我當時身在職場和教養子女的反思，也是最記得的內容。

短暫有趣的人生觀

今春訪遊南加爾灣，在當地圖書館的中文書架上，第一次看見這本由陳信宏翻譯、方智出版的中文版本。想起十多年前讀過英文版，曾有的心靈撼動，而今除了少數幾則，印象多已模糊，好書何妨重讀？也好奇中譯本，譯者的文筆功力，可曾保有原著水準？年齡虛長，重溫好書，對一位英年早逝的教授，僅在人世間停留47年的睿言慧語，可會有不同的感受？有了動機，重讀此書，便格外帶勁，也被內容和譯筆，源源引發的舊記憶和新體悟，又一次深受感動。

蘭迪短暫卻歡樂有趣的人生觀，在醫生宣告「只有三到六個月的健康生活」後，和妻子走出醫生辦公室，想起前一天兩人在水上樂園共度完快樂假日，曾對妻子說，即使明天的透視結果糟糕透頂，「活著是很棒的事。今天，當下這個時刻，能夠在這裡，活著和妳在一起，真的很快樂」，而當獲知大限將至，痛苦之後，他決定餘生，仍應該以度完水上樂園的美好心態，過得陽光；在後來的訪談中，對提前知道大限，「深覺感恩，可以為家人生活預做準備，用自己的方式退場」，更是他主張「我們改變不了事實，只能決定自己要怎麼因應」的具體詮釋。

面對無人可以例外的「人生結束」，蘭迪仍能將自己不多的餘生，以喜悅擁抱；意外罹癌，卻心存感恩，他的正向思考，讓人難過又折服。

讀到成年後的蘭迪，仍不喜歡母親為他取名蘭道夫（Randolph），引發郵件拒收的軼事，感覺就像他把可樂倒在後車座上，免得外甥不安的獨特有趣。

蘭迪曾在十多歲時，詰問過母親「妳真的認為妳為我命名的權利，凌駕於我擁有自我認同的權利嗎？」進大學後，不再忍受，於是把「Randolph Pausch」的家信，寫上「查無此人」，原封不動退回，直到改寫為「 R. Pausch 」才收下信件。蘭迪自道，現在，經過這麼多年後，我已經「投降」了。｢媽媽許多方面，我都極為欣賞，她一定要如此叫我，我也樂於『忍受』，人生苦短，壽命有限，『投降』成了一項正確的決定」。

失敗而不敗的智慧

大凡只要養育過子女，恐怕對子女不高興時的反叛舉動，都不會陌生。隨著時光飛逝，身心和情商（EQ）經過歷練，子女對父母的不滿都有可能改寫，而母愛恆在，遊子能醒悟及時，親情永遠會是子女心底的磐石砥柱。

最有感於蘭迪的兩樁「失敗而不敗，難得卻獲得」事件，以智謀迸現火花，使結局妙如奇蹟。這也是全書最讓我印象深刻，有如天方夜譚般的蘭迪經歷。

蘭迪申請進卡內基美隆博士班被駁回，他沒放棄，不屈不撓再親自去匹茲堡面見並說服關鍵人物，獲得幫忙，及時被錄取，而後畢業成為卡內基美隆大學電腦博士。

他又舉自己想進迪士尼參與夢幻工程，去實現兒時夢想，卻屢屢申請又次次被拒絕，他的策略：打電話請迪士尼部門首長吃飯，顯然他的淵博學識和才智方案，打動對方，得到應允，他再周旋校方院長獲准六個月的特休假，終於得以進入迪士尼夢幻工程發揮長才，實現了夢想。

真心想要就不放棄

藉此二例，印證蘭迪的揭示： 阻礙我們達到前進目標的「磚牆」，不會無緣無故擋在我們面前，而是讓我們有機會證明，自己多麼想要這樣東西，如果真心想要，就絕不要放棄，憑智謀、勇氣和他人的幫助，確實可以實現夢想，但這和難能成真的幻想並不相同。

我個人以為，蘭迪克服障礙的「磚牆」論，是他提供給別人，尤其是後進晚輩，最具說服力的親身實例。基於他「幫助別人實現夢想，其實比實現自己夢想更加有趣」的教學精神，這把「磚牆」論的金鑰匙，足以為有心人，開啟實際大門，使夢想成真。

全書雖是中文譯作，讀來十分順暢，清新自然如同第一手敘述且多不失原意，為好書的可讀性加分，中文雖然已經絕版，相信十多年來，英文版早已廣泛流傳於閱讀圈，而讀了英文版再讀中譯版，心情仍然感動，可見譯作者的文筆已臻上乘。

「最後的演講」(The Last Lecture)，這本暢銷英文書在2008年曾...
「最後的演講」(The Last Lecture)，這本暢銷英文書在2008年曾經轟動全球。（取自亞馬遜網站）
「最後的演講」這本暢銷英文書，是主角蘭迪‧鮑許 (Randy Paushc) 接...
「最後的演講」這本暢銷英文書，是主角蘭迪‧鮑許 (Randy Paushc) 接受訪談53次，結集出版的一本好書。(取自維基共享資源)

上一則

移民專頁／排期優先日期 配偶不可互借

下一則

大仁說財經／蘋果的AI夢 難在中國實現

延伸閱讀

民主黨金主接連施壓 迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選

民主黨金主接連施壓 迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選
鼎泰豐迪士尼店開張 本周預約幾乎已滿

鼎泰豐迪士尼店開張 本周預約幾乎已滿
還能用？他拿46年前門票成功進迪士尼樂園 票價超便宜

還能用？他拿46年前門票成功進迪士尼樂園 票價超便宜
鼎泰豐迪士尼新開張 第一周美食約滿

鼎泰豐迪士尼新開張 第一周美食約滿

熱門新聞

主持播客「女性與金錢」的蘇西．歐曼，過得起奢豪生活，但她熱愛儉樸生活方式。(美聯社)

低調與高調／富有理財播客 卻維持3個節儉習慣

2024-07-07 02:14
英國、美國與澳洲相關機構皆已證實，性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩，其中針對未成年人的性勒索更為加劇，年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。(圖／123RF)

新聞眼／年輕男孩變性勒索羔羊 有人被逼上絕路

2024-07-07 11:11
唐以斯帖去世時，Arizona Daily Star報導矮小的她，於1999年站在講台上與身高6呎2吋的柯林頓合影。(截自tucson.com)

移民故事／圖森堅毅華人女性 矮小的她彷彿比總統更高

2024-07-07 02:21
奧運行政主廚吉洛伊訂定的菜單包括素食沙威瑪、中東香料薩塔地瓜配鷹嘴豆泥等。(路透)

奧運／沒有鵝肝醬 也沒炸薯條 食材很在地

2024-07-10 19:11
從艾菲爾鐵塔遠眺，戰神廣場(Champ de Mars)是巴黎奧運最美的新場館。(路透)

巴黎奧運／綠色奧運 巴黎打造減碳奇蹟

2024-07-07 02:30
巴黎奧運難民代表團中，阿富汗女孩塔拉什是唯一參加新項目霹靂舞的選手。(路透)

巴黎奧運競技篇／無懼神學士 阿富汗女孩舞進奧運

2024-07-07 16:17

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂