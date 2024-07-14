悅讀／重讀「最後的演講」仍是感動

「最後的演講」這本暢銷英文書，是主角蘭迪‧鮑許 (Randy Paushc) 接受訪談53次，結集出版的一本好書。(取自維基共享資源)

「最後的演講」（The Last Lecture），這本在2008年曾經轟動全球的暢銷英文書，是由華爾街日報專欄作家傑弗利‧札斯洛（Jeffrey Zaslow）採訪蘭迪‧鮑許（Randy Paushc）53次，將訪談結集出版的一本有名好書。

我還記得當年，讀到蘭迪教授憑智慧策略，贏得參與迪士尼推動夢幻工程的機會，再說服校方給予6個月的教學特休 ( Sabbatical ) ，實現他自幼的夢想，對他膽大聰穎，智取自己想望的目標，十分佩服。他那獨特又出人意表的思考方式，不僅在學術界，也呈現在日常生活中，比如故意把可樂倒在新跑車後座，免除外甥怕搞髒後座會遭大人責怪的不安，表明人比車重要，帶出不少我當時身在職場和教養子女的反思，也是最記得的內容。

短暫有趣的人生觀

今春訪遊南加爾灣，在當地圖書館的中文書架上，第一次看見這本由陳信宏翻譯、方智出版的中文版本。想起十多年前讀過英文版，曾有的心靈撼動，而今除了少數幾則，印象多已模糊，好書何妨重讀？也好奇中譯本，譯者的文筆功力，可曾保有原著水準？年齡虛長，重溫好書，對一位英年早逝的教授，僅在人世間停留47年的睿言慧語，可會有不同的感受？有了動機，重讀此書，便格外帶勁，也被內容和譯筆，源源引發的舊記憶和新體悟，又一次深受感動。

蘭迪短暫卻歡樂有趣的人生觀，在醫生宣告「只有三到六個月的健康生活」後，和妻子走出醫生辦公室，想起前一天兩人在水上樂園共度完快樂假日，曾對妻子說，即使明天的透視結果糟糕透頂，「活著是很棒的事。今天，當下這個時刻，能夠在這裡，活著和妳在一起，真的很快樂」，而當獲知大限將至，痛苦之後，他決定餘生，仍應該以度完水上樂園的美好心態，過得陽光；在後來的訪談中，對提前知道大限，「深覺感恩，可以為家人生活預做準備，用自己的方式退場」，更是他主張「我們改變不了事實，只能決定自己要怎麼因應」的具體詮釋。

面對無人可以例外的「人生結束」，蘭迪仍能將自己不多的餘生，以喜悅擁抱；意外罹癌，卻心存感恩，他的正向思考，讓人難過又折服。

讀到成年後的蘭迪，仍不喜歡母親為他取名蘭道夫（Randolph），引發郵件拒收的軼事，感覺就像他把可樂倒在後車座上，免得外甥不安的獨特有趣。

蘭迪曾在十多歲時，詰問過母親「妳真的認為妳為我命名的權利，凌駕於我擁有自我認同的權利嗎？」進大學後，不再忍受，於是把「Randolph Pausch」的家信，寫上「查無此人」，原封不動退回，直到改寫為「 R. Pausch 」才收下信件。蘭迪自道，現在，經過這麼多年後，我已經「投降」了。｢媽媽許多方面，我都極為欣賞，她一定要如此叫我，我也樂於『忍受』，人生苦短，壽命有限，『投降』成了一項正確的決定」。

失敗而不敗的智慧

大凡只要養育過子女，恐怕對子女不高興時的反叛舉動，都不會陌生。隨著時光飛逝，身心和情商（EQ）經過歷練，子女對父母的不滿都有可能改寫，而母愛恆在，遊子能醒悟及時，親情永遠會是子女心底的磐石砥柱。

最有感於蘭迪的兩樁「失敗而不敗，難得卻獲得」事件，以智謀迸現火花，使結局妙如奇蹟。這也是全書最讓我印象深刻，有如天方夜譚般的蘭迪經歷。

蘭迪申請進卡內基美隆博士班被駁回，他沒放棄，不屈不撓再親自去匹茲堡面見並說服關鍵人物，獲得幫忙，及時被錄取，而後畢業成為卡內基美隆大學電腦博士。

他又舉自己想進迪士尼參與夢幻工程，去實現兒時夢想，卻屢屢申請又次次被拒絕，他的策略：打電話請迪士尼部門首長吃飯，顯然他的淵博學識和才智方案，打動對方，得到應允，他再周旋校方院長獲准六個月的特休假，終於得以進入迪士尼夢幻工程發揮長才，實現了夢想。

真心想要就不放棄

藉此二例，印證蘭迪的揭示： 阻礙我們達到前進目標的「磚牆」，不會無緣無故擋在我們面前，而是讓我們有機會證明，自己多麼想要這樣東西，如果真心想要，就絕不要放棄，憑智謀、勇氣和他人的幫助，確實可以實現夢想，但這和難能成真的幻想並不相同。

我個人以為，蘭迪克服障礙的「磚牆」論，是他提供給別人，尤其是後進晚輩，最具說服力的親身實例。基於他「幫助別人實現夢想，其實比實現自己夢想更加有趣」的教學精神，這把「磚牆」論的金鑰匙，足以為有心人，開啟實際大門，使夢想成真。