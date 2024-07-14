美國現象／中壯年罹癌 為何人數猛升

奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公開自己接受乳房切除手術後的照片，並敦促粉絲進行風險評估，及早發現、及早治療。(取自Olivia Munn Instagram)

43歲好萊塢 影星奧莉薇亞穆恩(Olivia Munn)與42歲英國凱特 王妃(Kate Middleton)3月相繼接受手術及預防性癌症 治療。學者專家分析，現代人的生活型態與環境讓人「加速老化」，成為55歲以下罹癌人數驟增的眾多複雜原因之一。

老化是罹癌風險增加的原因之一，但老化的年齡不只是實際歲數，也攸關遺傳、生活方式與壓力造成的身體磨耗，也就是「生理年齡」(biological age)。

遺傳、壓力…加速老化

聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)醫學院外科副教授曹寅(Yin Cao，音譯)指導的研究團隊4月7日在「美國癌症研究協會」(American Association for Cancer Research，簡稱AACR)年會上發表研究，該團隊分析英國生物樣本庫(UK Biobank)中超過14萬8000名37歲到54歲病患的醫療紀錄，分析其中有多少人罹患癌症，並將「年輕罹癌」的定義訂為55歲以前確診罹癌，結果共歸納出3200個病例。

研究團隊發現，1965年後出生對象的加速老化(accelerated aging)機率，比1950年至1954年出生的人多17%。加速衰老速度高於常人者，罹患肺癌的風險增兩倍，罹患胃腸道癌的機率多60%，至於女性罹患子宮頸癌的風險則提升至少80%。

好萊塢華裔混血女星奧利薇亞穆恩曾主演「X戰警：天啟」(X-Men: Apocalypse)和「終極戰士：掠奪者」(The Predator)等賣座電影，走性感路線的她公開自己罹患乳癌，並已動手術切除雙側乳房。奧利薇亞穆恩透過社群媒體呼籲粉絲聯繫醫師一起計算「乳癌風險評估分數」(Breast Cancer Risk Assessment Score)，以期及早發現、及早治療。

奧利薇亞穆恩公開病情後，英國威廉王子的妻子、42歲的凱特(Kate Middleton)4月初以憔悴面容錄製影片公開病情，稱年初接受腹腔手術後發現癌細胞，隨後接受「預防性化療」(preventive chemotherapy)。

確診、死亡…增幅驚人

兩位知名人物相繼宣布罹癌震撼國際社會，美國乃至世界各地，50歲以下罹癌的成人數量愈來愈多。近期研究估算，時至2030年，全球年輕人確診罹癌的人數可能增加約30%，而死於癌症的人數則可能增加約20%。

美國癌症協會(American Cancer Society，簡稱ACS)副會長傑馬爾(Ahmedin Jemal)表示：「過去十年來最引人注目的發現是，年輕人的癌症發病率提升。」

癌症最大宗的患者年齡分布仍在65歲以上，但美國癌症協會數據顯示，美國有約12%的癌症確診病患年紀不到50歲。

美國癌症協會表示，美國女性50歲前被診斷罹癌的機率約為每17人中有1人，其中最常見的是乳癌，而男性則約為每29人中，會有1人罹癌。

不過，隨著現代人生活的步調快速、各方面壓力龐大，特定癌症的確診病患年齡正在下降。

美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)的2022年研究指出，大腸直腸癌在年輕成人中的確診率幾乎是1990年代的兩倍，且這個年齡層的其他胃腸道癌症病例也有所增加。

同一期刊2024年公開的一篇研究顯示，早發性乳癌愈來愈常見，2016年到2019年，美國女性的乳癌發病率年增近4%。

另據西雅圖「福瑞德哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)的胸腔科醫師特里普利特(Matthew Triplette)觀察發現，肺癌通常是與老菸槍相關的疾病，如今就連肺癌也影響到年輕女性，其中不乏未抽菸的年輕女性。

基因、飲食…成因複雜

特里普利特解釋，癌症是一種複雜的疾病，受到遺傳基因、病人的生活方式和暴露環境等綜合因素影響，因此不太可能歸納出單一解釋。他推測，可能存在「一些新穎卻異常危險的癌症風險因素，導致眾多年輕人罹患癌症」。

俗話說病從口入，現代人攝取大量加工食品，加上運動量不足導致肥胖，不忌口還飲酒，這些都是可能讓癌症併發的危險因子。美國癌症協會副會長傑馬爾2019年共筆的研究發現，美國罹癌的年輕人幾乎都不瘦，目前肥胖影響美國約40%的40歲以下成人。

紐約諾斯威爾健康中心(Northwell Health)的癌症主任巴拉卡特(Richard Barakat)表示，病患的飲食習慣會影響腸道微生物及菌叢的健康，環境汙染物、飲食項目或過度依賴抗生素，都可能有所影響。

在女性方面，研究表明35歲以前生育的女性罹患乳癌的機率較低。但隨著社會風氣與文化改變，不少女性選擇晚婚、不婚、晚生或不生；傑馬爾表示，這股趨勢可能與乳癌併發率息息相關。