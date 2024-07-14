娛樂／好萊塢也內卷 學歷要求愈來愈高

有研究指萊塢影視產業中，藍領工作大幅減少。（路透）

夢想在好萊塢 闖蕩？最好先多念幾年書吧。位於洛杉磯 的奧蒂斯藝術與設計學院（Otis College of Art and Design）日前發布最新研究報告，指好萊塢職業的變化趨勢。簡單說來，以體力為主的藍領工作職位愈來愈少，需要腦力勞動的白領職位需求比10年前有顯著增加，且受過大學教育的勞動力愈來愈多，似乎也可用中國的流行語「內卷」兩字來形容。

「更像精英俱樂部」

在這份名為「流媒體時代的好萊塢變革」（Hollywood Transformed in the Streaming Era）的報告中，白領知識型員工的定義，指的是「因創意、分析或藝術創作而取得報酬」的員工，而藍領體力型員工則包括服務於整個娛樂產業的各種運輸、清潔、營建、場地維護等工作。

研究人員發現，在2013年，上述的創意和管理人員在整個娛樂業工作職位總數中占比七成；而到2022年時，這一比率已提升至八成。也就是說，好萊塢所能提供的十個工作中，有八個都屬於此類白領職。

此外，洛杉磯好萊塢娛樂產業中，接受過大學教育的員工比率從2000年時的46%，躍升至2013年的60%，再到2022年的68%。也就是說，20多年前，哪怕你沒有大學學歷，只要有志在好萊塢闖蕩，至少有一半人情況相同，彼此競爭更多的看的不是學歷，而是實際能力。

現如今，十個好萊塢從業人員中有七人有大學文憑，因此，該報告指出：「曾幾何時，這個行業為那些沒有大學學歷的工人提供了大量工作機會，但現在卻愈來愈多地由創意人員、經理人、專家白領和其他受過教育的階層所主導。如今的好萊塢娛樂業比以往任何時候都更像精英俱樂部，要想進入其中，你必須先具有某種資歷。」

紙牌屋上映 產業劇變

值得注意的是，該報告採用的時間節點2013年正是流媒體巨頭Netflix推出其首部重要原創劇集「紙牌屋」（House of Cards）的那一年。自此之後，整個行業發生巨變，好萊塢愈來愈需要那些掌握技術知識的白領人才，而對體力技能的需求則大大減少。

「紙牌屋」第一季海報。（取材自IMDb）

十多年來，好萊塢提供的各種在職培訓內容也呈井噴式爆發，從雇主角度來說，受過高等教育的人往往更能快速吸收新技能、掌握新知識。正如報告所指出的，這樣的技能升級反過來也吸引了其他領域受過高等教育的人才加入，而受教育程度較低的人群或主動或被動地逐步退出了這個行業。

這項調查由奧蒂斯藝術與設計學院下屬的韋斯特伍德經濟與規畫協會（Westwood Economics and Planning Associates）主導，研究結果來自美國勞工統計局和加州就業 發展部的相關數據，外加針對行業專業人士和政策制定者的訪談，涉及範圍不僅包括傳統意義上的影視、出版和廣播行業，還包括了活躍在洛杉磯的獨立藝術家、作家、流媒體從業人員甚至是網紅等行業。

職員族裔趨向多元

此外，報告還指出整個好萊塢娛樂產業在從藍領向白領轉變的過程中，從業人員的種族構成在過去十多年也發生了明顯變化。具體說來，白人從業者比率有所下降，從2013年的71%下降到了2022年的60%，而其他種族的比率都有所增長。這倒也符合好萊塢近年來推行的多元化政策。

除了學歷和種族分布變化，報告同時指出：過去十多年來，好萊塢娛樂業的職位性質本身也發生了巨大變化。研究者發現，過去十年中，好萊塢影視行業的就業人數下降了17%；與此同時，軟體出版業就業人數增長149%；獨立藝術家、作家和獨立藝人增長了38%；流媒體相關就業人數增長了31%。總體而言，整個洛杉磯的娛樂業就業人數在過去十年增長了8%——雖然傳統影視部分有所萎縮，但其他新興門類卻獲得了蓬勃發展。

對此，報告總結：「洛杉磯仍是娛樂業的頂點，但娛樂業本身也正經歷著歷史罕見的大變革。它不再像以往那麽依賴電影和電視製作，而是更傾向於在線內容創作、現場活動和遊戲行業，同時也比以往更注重技術和管理職位。總而言之，如今在好萊塢工作的意義與哪怕十年前都已截然不同。」

（取材自澎湃新聞）