娛樂／劉亦菲「玫瑰的故事」美出新高度

「玫瑰的故事」海報。（取材自豆瓣電影）

中國熱播劇「玫瑰的故事」前陣子迎來大結局，除了創下驚人的收視率，更蟬連多周貓眼電視劇熱度榜冠軍。劇中，女主角劉亦菲 飾演的「黃亦玫」，從職場小白到創業合夥人、從青澀少女初戀到進入婚姻、成為單親母親，一路跌跌撞撞，也義無反顧。許多網友邊看邊感嘆「女主角實在太美了！」不過劉亦菲接訪時卻直言：「我不是一個愛美的女演員。」

迷上女主「說不清道不明」特質

在劉亦菲看來，黃亦玫是一個能讓她為之激動的角色，角色本身很有張力，待發掘的故事和人物關係線也足夠清晰，「這是一個很有意思的角色。」

劇中的黃亦玫自信、理性，卻也衝動，容易「感情至上」。真實的她到底是個怎樣的人？劉亦菲也很感興趣：「在演戲的過程中，我帶著一種未知和好奇，想去知道玫瑰為什麼會這樣選擇，而不是去演一個結果。我覺得這個角色身上有很多色彩，不一定是完美的，但卻是真實的。我想演有意思的人，玫瑰有一些說不清道不明的東西，這就是她的神奇之處。」

除了劇情扣人心弦，劇中劉亦菲的穿搭也多次美上新高度，她在第5集換了32套造型等話題詞也頻上熱搜。對此，劉亦菲表示，其實自己不是一個愛美的女演員，在她看來，黃亦玫的每一次造型變換不僅僅是視覺上的變化，同時也寓意著她人生旅途中的不同階段。「你會發現她前後的變化，不管是服裝還是氣質，那種細小的變化是特別真實的。通過這種變化，你真的能感覺到，有一段時間的長河真實地在她身上發生了烙印。」

劉亦菲飾演「玫瑰的故事」女主角黃亦玫。（取材自豆瓣電影）

劉亦菲這次也體驗了「不美」，那是劇情推進到黃亦玫剛剛生產完，臉上沒有一點妝容，反而是滿臉憔悴。「我還沒到40歲，但先體驗了一把當媽媽的感覺，體驗了很多很難用詞去形容的微妙的情緒。」雖然經驗不足，但劉亦菲卻演出了女性生產時的痛苦，以及初為人母的那份幸福。劇中有一處細節，是黃亦玫抱著剛剛出生的小嬰兒，跟著小嬰兒一起摸了摸自己的鼻子。這是一段即興發揮，劉亦菲將媽媽和孩子的互動表演得自然且真實。

劉亦菲在「玫瑰的故事」與寶貝的親密互動有許多是臨場發揮。（取材自豆瓣電影）

即興失戀戲 潑漆嚇壞劇組

「玫瑰的故事」中，黃亦玫和四個男性有著情感糾葛，其中有歡笑，也有痛苦。在劉亦菲看來，這四段感情各有特色，也各有魅力。「跟莊國棟就是熱烈，跟方協文是柴米油鹽，和傅家明是靈魂伴侶，與何西就是年下。她在每一段感情裡看到自己。」

給劉亦菲留下最深印象的是與莊國棟的初戀故事，「有一場戲我印象很深，她失戀了在塗油漆。那場戲完全是我現場即興發揮的。我記得當時表演時拿盆潑在牆上，摸油漆，最後還把頭髮全貼上了，看我表演的劇組工作人員都要嚇壞了，因為那是真的油漆，我整個背貼上去之後，頭髮上也全部是白的。拍完那場戲，工作人員馬上帶我去髮廊，要第一時間把油漆洗掉，不然第二天可能連戲都拍不了了。」

而面對「覺得最美好的是哪一段？」劉亦菲認為是前夫「方協文」，「黃亦玫跟方協文一開始也是有很多美好的，因為如果她不愛的話，可能不會去選擇方協文。」劇中，黃亦玫和方協文走進婚姻的殿堂，最終卻在柴米油鹽裡分道揚鑣。這段感情也讓黃亦玫有些迷失了自我，由明媚張揚活成了憋屈的樣子，讓不少觀眾「怒上心頭」。

劉亦菲認為「玫瑰的故事」女主角最美好的感情是與方協文（左）的甜蜜時光。（取材自豆瓣電影）

但黃亦玫最難得的，是即便暫時迷失了自我，也能迅速將自己拉回來，讓「玫瑰」重新綻放。「很多觀眾藉此去剖析兩性關係、女性成長或者是人際關係，我覺得這段戲還是比較現實的，很多東西不是說那麽爽，而是有很多複雜的東西，能做又不能做但又想做的事情，很多這樣的因素在拉扯，我覺得這是有意思的。」

「玫瑰」當起點 多部北京影劇接棒

從莊嚴的鐘鼓樓，到充滿人間煙火氣息的什剎海酒吧街，「玫瑰的故事」隨著場景變換，呈現了多個北京旅遊打卡點，不少網友在看完劇後表示要「跟著黃亦玫一起遊北京」。由於「玫瑰的故事」收視熱度與口碑雙豐收，作為今年「北京大視聽」重點文藝精品電視劇，北京市廣電局打鐵趁熱，有計畫地將推出包括「凡人歌」、「無所畏懼2」、「輕年」等更多北京題材影視劇。

據悉，改編自小說「我不是廢柴」、故事圍繞三對在北京生活的夫妻、情侶的人生故事劇「凡人歌」，劇組在北京拍攝了120餘處取景地，從商業地標到地鐵站 ，從網紅餐廳到菜市場，要呈現北京的立體樣貌；而以一群在京法律實習生展開「頂級offer角逐賽」為背景的都會職場劇「即刻上場」，則鎖定當地多個經貿園區，形成與「玫瑰的故事」文藝風格更為互補的商業氣息；而以當代北京胡同為背景的都市劇「輕年」，同樣為觀眾鋪展出過去與當下交織相融的北京景觀。

以北京為背景的電視劇「凡人歌」公布預告片即將推出。（取材自豆瓣電影）

（取材自新京報）