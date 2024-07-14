料理功夫／美味可口 義大利麵2式

藍紋起司果香培根義大利麵

義大利 麵造型眾多，配料也有無窮盡的排列組合，容易發揮且可口，在世界各地是老少通吃。筆者最愛直麵，除了最為普遍的spaghetti直麵，尚有寬扁和細扁的直麵，此類的麵體都為實心，入口後存在感十足。

藍紋起司果香培根義大利麵

材料：

鹽2大匙、義大利寬扁麵條(Fettuccine)450公克、特級初榨橄欖油少量、厚切培根7片、黃油桃2顆、細香蔥(Chives)8根、藍紋起司碎4大匙。

作法：

1.將培根切小片；黃油桃切小片；細香蔥切末。

2.備一鍋水煮沸，加入鹽煮至溶解。

3.放入寬扁麵，以中大火讓水保持沸騰狀態煮15分鐘，或隨自己喜愛的軟硬度增減時間，將麵撈出置於適當的容器內過涼水，約10秒後瀝乾，以去除多餘的澱粉，接著淋入橄欖油拌勻。

4.熱炒鍋，加入培根，以中小火煸出油脂且熟。

5.加入黃油桃，轉中大火略炒使果香融合。

6.將寬扁麵回鍋和培根與黃油桃拌勻，熄火。

7.趁熱拌入細香蔥末，盛盤，再撒上藍紋起司碎，4、5人份的鹹、酸、甜的開胃義大利麵即成。

成功寶典：

1.各種造型的義式麵煮熟後過涼水、瀝乾，口感會更輕爽，接著淋入少量橄欖油拌勻，如此麵便不會彼此沾黏。不過涼水亦可，可保留較多的小麥香氣。

2.在煮各式義大利麵的沸水中加入鹽，可使麵條較快煮熟，且麵體也較Q彈。

3.藍紋起司碎已有鹹味，開動時和麵條及其他食材充分拌勻，味道即到位，毋須另外加鹽。

紅酒蘑菇牛肉義大利麵

紅酒蘑菇牛肉義大利麵

材料：

鹽2大匙、義大利細扁麵條(Linguine)450公克、特級初榨橄欖油少量、牛肉1.3磅、小型洋蔥1/4顆、蒜3瓣、羅馬番茄1顆、蘑菇1盒、芡粉1茶匙、高湯1/2杯、紅酒1/2杯、低脂原味希臘優格4大匙、番茄醬1大匙、鹽適量、黑胡椒粉少許。

作法：

1.將牛肉切片；洋蔥切碎；蒜瓣切末；羅馬番茄切小丁；蘑菇切片；芡粉和高湯調勻成薄芡水，備用。

2.備一鍋水煮沸，加入鹽煮至溶解。

3.放入細扁麵，以中大火讓水保持沸騰狀態煮10至12分鐘，或隨自己喜愛的軟硬度增減時間，將麵撈出置於適當的容器內，淋入橄欖油拌勻，盛入4、5個盤中。

4.熱鍋熱油，加入牛肉以中大火炒至5分熟，盛出備用。

5.炒鍋洗淨拭乾，再次熱鍋熱油，以中大火炒香洋蔥和大蒜。

6.加入番茄和蘑菇略炒，淋入薄芡水、紅酒，再加入優格和番茄醬拌勻煮一會。

7.將牛肉回鍋，撒入鹽和黑胡椒粉調味拌勻，熄火，將炒料和醬汁盛放在麵條上，再搭配青蔬，令全家人滿足的義大利麵即大功告成。





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