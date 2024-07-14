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料理功夫／金針菇拌蘆筍

原志

金針菇一般用來煮火鍋，但最近買了兩盒金針菇後，天氣忽然轉熱，不太想吃火鍋，於是就拿金針菇和蘆筍做了一道素菜。金針菇味道鮮美，蘆筍味道清淡，搭配一下正好可以取長補短，做好後大家都說好吃，其實做法極其簡單，關鍵在調味料

材料：

小盒裝金針菇一盒、蘆筍約10枝、青蔥一支切成蔥花。

調味料：

切碎蒜蓉，辣椒粉、芝麻各一勺，蠔油，味極鮮醬油各一勺。

作法：

1.分別把蘆筍和金針菇放入大骨湯裡汆燙一下撈出，把金針菇擺在蘆筍上，再撒上蔥花。

2.把蒜蓉、辣椒粉、芝麻和蠔油醬油全部放入一個碗裡。

3.起油鍋，澆上一大勺熱油，再趁熱把調料攪拌均勻，然後淋在金針菇上，即可上桌。


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