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移民專頁／境外移民簽？境內調身分？哪個有利

李亞倫律師
選擇「境外移民簽證」，與選擇「境內調整身分」有何不同？(圖／123RF)
選擇「境外移民簽證」，與選擇「境內調整身分」有何不同？(圖／123RF)

讀者問：

我在提交 I-140 的時候，在律師的建議下選擇了移民簽證，也就是在廣州領館進行面試。

但我其實人一直在美國，未來也不打算回國。那麼，我是否可以修改為境內提交I-485呢？如果可以的話我，需要在什麼時候提出來呢？現在的問題是，我最近的I-140通過，但排期很晚。我發現我查案狀態顯示為案件已寄到國務院。我比較疑惑，這是不是意味著，以後只能回國去廣州走移民簽證的申請？

答:

你最初的問題應該是為什麼你的律師建議你選擇「境外移民簽證」處理而不是「境內調整身分」。如果律師的建議是合理的，那麼嘗試調整身分可能對你不利。你在決定轉為調整身分之前，可能應該與你的律師再次討論。

從程序上來說，I-140申請現在已交給國務院並不重要。如果你需要調整身分，排期排到時你可以提交I-485表格，美國移民局通常會從全國簽證中心(NVC)調回你的核准申請。你或你的律師也可以在I-485申請上附上一份聲明，表明你已批准的I-140申請現已交給全國簽證中心，並要求移民局要求全國簽證中心調回此批准申請。

編按：

I-140：在美申請移民成為美國的永久居民須填的表格。是職業移民系統的一部分。該系統允許美國雇主僱用來自其他國家的熟練勞工，以填補美國工人無法填補的特定工作。雇主代表外國勞工提交 I-140 表格，以證明外國工人符合工作資格，並且雇主為外國工人提供了工作機會。

I-485：是申請在美身分調整和永久居民身分調整。表格要求每位申請人提供履歷資料給美國公民與移民服務局（USCIS）用來審批申請人是否適合永久居留。 I-485通常是由移民律師代交的。

移民局 簽證 國務院

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