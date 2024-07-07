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移民故事／圖森矮小的巨人 著名志工唐以斯帖

怡欣
唐以斯帖去世時，Arizona Daily Star報導矮小的她，於1999年站在講台上與身高6呎2吋的柯林頓合影。(截自tucson.com)
唐以斯帖去世時，Arizona Daily Star報導矮小的她，於1999年站在講台上與身高6呎2吋的柯林頓合影。(截自tucson.com)

當你到亞利桑納州圖森(Tucson)的中國人社區時，唐以斯帖(Esther Don Tang)這個名字總是讓人肅然起敬。雖然她已經去世近十年，但她在華人社區的貢獻至今仍被人津津樂道。人們稱她為「矮小的巨人」。她身高不到5呎，但曾經是圖森社區各個層面的重要支柱。

來源:Arizona Historical Society

每當她向觀眾發表演說時，總是站在一個盒子或台上，否則你就見不到她。圖森前華人協會會長說：「她身材矮小，但她有一顆最偉大的心。身為社區成員，她為我樹立瞭如何回饋社會、如何做志工的榜樣。」

柯林頓的著名演講

1999年她站在講台上進行了一場也許是她最著名的演講，介紹了前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)到圖森市時的情況，身高顯得比站在講台上、6呎2吋的柯林頓更高。

唐以斯帖生於圖森，在家庭雜貨店工作長大，她在那裡學會努力工作和忠誠地為社區服務。她在2015年距離98歲生日僅剩幾天時去世。她的人生故事充滿了志願工作，幫助圖森的兒童、老人和窮人，並為美國華人爭取平等、政治權利以及反對種族歧視

十個孩子中 排行老三

她的中文名字是鄧翠蘭，是家中十個孩子中的第三個。她的父親鄧霍彥在1881年來到圖森擔任南太平洋鐵路的廚師。後來他離開鐵路公司，轉到了一家中餐館。

1899年，他前往香港與一個富裕家庭的小女兒結婚。他們回到圖森，租了一家商店，後來成為圖森最早的麵包店之一。早期，圖森存在著許多對中國移民的種族歧視，他們的生意被破壞，房子被燒毀。但漸漸地，中國人安定下來，努力成為好公民。

今天，許多人毫不猶豫地接受免費開放的教育，但對於像華裔美國人這樣的少數族裔來說，情況並非總是如此。早期中國移民在美國無法進入學校、去圖書館或使用其他教育資源。唐以斯帖在家學中文，放學後到中文學校。她和鄰居一起玩，於是學了西班牙語。高中畢業後，她到了拉姆森商學院，學會了簿記。一年後，她去了亞利桑納大學，主修食品與營養和社會學。她曾想畢業後回到中國幫忙建造新中國，但未能實現這個夢想。她獲得了亞利桑納大學人文學科榮譽博士學位，也是大學兒童青少年和家庭委員會的成員。

1942年6月14日，唐以斯帖和戴夫結婚。戴夫借了765美元，與親戚一起開設了戴夫和鮑伯食品雜貨市場。唐以斯帖在那裡擔任出納員並做所有雜事。她說，「你想知道為什麼中國人傾向於經營雜貨店和餐廳嗎？因為他們知道如果商品賣不掉，他們自己可以吃。」這是一種安全措施。

社區也是家 要改進它

唐以斯帖的家庭格言是：「這是你的家，你要照顧它。但社區之外也是你的家。你在那裡做生意，所以你要努力改進它。」她加入了基督教青年會(YMCA)，創辦了一個針對中國年輕女孩的中美俱樂部(Chung Mae Club)。在戰爭時期，她組織了年長的中國婦女包紮繃帶，開始了她的社區工作。 60年代，天主教圖森教區開設了Pio Decimo鄰里中心，唐以斯帖擔任董事25年，幫助開發了兒童課外計畫和成人實用生活技能課程。

參與各項志願服務

唐以斯帖的家中充滿了她多年來為社區服務的紀念品和獎項。2002年，亞利桑納大學新學習服務大樓的一部分以她的名字命名。她獲得了圖森年度女性獎，因商業和志願服務方面的活動被授予1968年度最佳行政女性稱號。她榮獲塞爾托瑪人類服務獎，並被亞利桑那大學校友會評為傑出公民之一。

她的志工服務、領導能力和成就包括為基督教女青年會、圖森教區、救世軍、皮馬社區學院理事會、皮馬老齡化委員會等服務。她於1975年當選為皮馬縣社區學院地區理事會成員，並於1984年當選為皮馬縣學院理事會主席。她廣泛的志工活動激勵了許多人。

正能量激勵所有人

唐以斯帖和他人共同創立了由女性領導的NetWest Development Corp.，專注於建立為有孩子的家庭、老人和初級工人提供服務的綜合體。她用正能量激勵每個人，無論種族、社會階層或年齡。1955年，她被評為圖森年度女性。

唐以斯帖的生活充滿活力和熱情，激勵著下一代。她相信，「一個人永遠不應該從事任何類型的工作，除非他們從中感到快樂。這是你成功的唯一途徑。」作為社區活動家，唐女士繼續促進多樣性和對年齡、種族、宗教差異的寬容。她為圖森社區所取得的成就無比高。她相信，儘管200年後人們建造自己的歷史時，也會記得她的名字。

唐以斯帖生於圖森，在家庭雜貨店工作長大，她在這裡為社區忠誠地服務。(取自lega...
唐以斯帖生於圖森，在家庭雜貨店工作長大，她在這裡為社區忠誠地服務。(取自legacy.com)

種族歧視 華人 柯林頓

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