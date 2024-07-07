養生／癌友運動 增體力助紓壓

癌友要開始運動，可以先由一天15分鐘開始，逐漸增加到30分鐘以上。(本報資料照片)

台灣癌症 希望基金會（HOPE）提供「運動處方」，「我都已經得癌症，痛苦又虛弱，還要運什麼動啊？」許多癌友聽到「運動處方」，第一個念頭就是：我需要嗎？對此，高雄醫學大學運動醫學系副教授朱奕華表示，「運動處方」主要針對「度過治療，處於穩定狀態」的癌友；台北醫學大學附設醫院血液腫瘤 科主治醫師謝政毅指出，希望藉由指引，幫忙癌友生活復原。

缺乏運動 影響免疫力

癌症病患在經過治療後，身體明顯虛弱，連帶影響心理狀況，限制了病友活動的體能與意願。許多研究顯示，在經歷過細胞破壞的療程後，適當的運動可以增進癌友體能，也有助於紓壓。

運動對癌友有什麼好處？可以增強肌力、訓練平衡感、減低疲憊感，還可以有更好的心理狀態及生活品質。癌友若缺乏運動，身體可能愈來愈虛弱，間接影響食欲、免疫力與情緒，甚至導致療程中斷，造成更負面的影響。

謝政毅指出，大家都知道運動很好，癌友應如何開始？選擇什麼運動？HOPE展開癌友運動處方計畫，先以治療結束後的癌友為對象，在過往研究的基礎上，設計12周運動處方，希望建立指引，建議多樣化的運動選擇；未來也希望連結社區、社會等運動資源，進行推廣，幫助癌友持續運動。

「HOPE癌友運動處方」先由職能治療師與營養師為癌友進行身體生理評估；接著是個人化的運動及營養介入，會設計成不同模組，分初、中、高階；然後由運動教練帶領，課程設計包括：核心伸展、肌力訓練等；並透過評估生理監測指標、營養指標等，評估效益。

友要運動，從散步開始也可以。（本報資料照片）

設定目標 才能維持

謝政毅說，最初也想過，應該是運動處方？還是運動菜單？最後決定用「處方」，這表示依個人不同的狀況，有不同的建議。運動作為一個處方，需要嚴肅以待，針對癌友提供個人化建議，設定強度與次數，也就是要有「劑量」的概念。讓癌友持續、主動且愉快的參與，建立自覺，再養成習慣持之以恆。

上了課程的癌友大多給予正向回饋，包括睡眠狀況改善、比較有活力、有精神等，但謝政毅也提醒注意「初學者效應」，初學者效應是指不管從事什麼事情，都會在最初行動的三個月內得到好處和成就，但這是「短暫的歡樂」，必須持續，設定目標，有毅力維持下去。

癌別不同 強度有別

在身體方面，癌友接受治療一定會留下痕跡，例如乳癌病友可能動過乳房切除手術、大腸癌患者腹部有傷口、有人體內還裝設人工血管、接受電療後心肺功能較差，但這些並非運動的限制，而是應該依個人狀況考量運動方式和強度。

在心理方面，治療後如同重生，癌友通常對人生更珍惜。謝政毅指出，病友其實都很脆弱，自信心也不足，例如有些乳癌病友術後因為接受輔助性療法、荷爾蒙治療，體型改變，連原來的衣服都穿不回去，看見鏡子裡的自己都傷心，需要鼓勵與建立自信。

第四期的癌友可否運動？謝政毅說，「當然可以」，但此時癌症治療目標是控制病情，注意維持運動量，避免強度過高，避免體力不足，也因為可能出現骨頭轉移等，出現疼痛等狀況，必須視情況選擇合適的運動種類。

日15分鐘 漸進增加

朱奕華表示，癌友要開始運動，可以先由一天15分鐘開始，逐漸增加到30分鐘以上；原則上一周至少3次，運動的效果是累積的，一次完成一周所需的運動量，反而易肌肉痠痛或造成運動傷害，使運動計畫無法持之以恆。

如果覺得以上還是很難做到，沒關係，到附近走走路，也是一個開始。病友的錯誤觀念是自我設限，覺得身體不行、做不到，乾脆不要開始了。這樣的觀念要改變，運動不是要做到多累才有效，只要放心踏出一小步，即使只是走個10到20分鐘，持之以恆，仍會看到改善。

年輕癌友 最愛瑜伽

朱奕華表示，在癌友的運動課程中，最受歡迎的是核心肌力、瑜伽等課程，遇到的多是較年輕的病友。