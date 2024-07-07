養生／腎臟病飲食 控制蛋白質

腎臟病患者飲食必須特別留心，特別是控制蛋白質攝取量。(本報資料照片)

腎臟病因為初期幾乎沒有明顯症狀，被視為無形殺手。醫師表示，腎臟病患者飲食必須特別留心，特別是蛋白質攝取量控制，若是飲食控制沒做好，會加速惡化，恐怕更快得面臨洗腎。

初期可寬鬆 中期後須嚴控

腎臟病分成五期，每一期的病患可攝取的蛋白質量略有不同，會依據體重來計算每日可吃的量。

台灣馬偕醫院腎臟內科主任林承叡表示，病人在第一、二期時對於蛋白質的飲食控制較寬鬆，每公斤體重約可吃0.8到1公克的蛋白質；當病情進展到中後期，就要往下調整攝取量，第三期每公斤體重換算約可吃0.6至0.8公克，到了嚴重的第四、第五期則僅剩0.6公克，以60公斤的病人來說，每天只能吃36公克蛋白質。

蛋白質量 以手掌粗略估算

然而日常飲食中，蛋白質含量難以精確計算，林承叡表示，可以用手掌作為粗略判斷蛋白質量的標準，「手掌一半」大小的肉片約算一份、蛋白質約5~10公克。後期腎臟病患者一餐僅能食用「一份」肉片，因為蛋白質不僅來自肉類，其他的蔬菜、米飯也會有蛋白質，不能忽略。

營養沒達標 易出現肌少症

林承叡指出，日常飲食的蛋白質來源很多，魚肉蛋奶豆都有不少蛋白質，素食者也會從黃豆、綠豆、豆芽等豆類獲得蛋白質。蛋白質是身體重要營養，除了身體架構組織外，也是組成身體荷爾蒙、蛋白質酵素等的重要元素，若是攝取不夠，肌肉會被分解作為蛋白質，因而發生肌少症。

既然蛋白質是人體所需，腎臟病患限制蛋白質攝取，會不會造成營養不足？林承叡表示，初期腎臟病患雖然肉吃得少，但魚、蔬菜等也都能攝取到優質蛋白質，通常不會有營養不足的問題。然而腎臟病進入中後期，確實會有比較多病人有營養沒達標的狀況，特別是在快洗腎時，病患容易出現肌少症。

定食定量 避免吃到飽餐廳

「腎功能不好，也要補充基本蛋白質。」林承叡說，有些人因為腎臟不好，累積毒素高，食欲不好吃得少，造成營養、熱量不足，這是惡性循環。腎臟病患還是要適量攝取蛋白質，才可以使腎臟健康穩定。他強調，腎臟病患者就算沒食欲，也要努力攝取基本營養，也可以透過「低蛋白」的營養品來補充，營養品不只有多種維生素，也會有熱量支撐身體所需，避免營養不足。

林承叡提醒，腎臟病最好的飲食方式是定時定量，避免吃到飽的餐廳，早、中、晚餐固定不要有太大的飲食變動。他亦表示，三餐若能自己準備最好，可以掌控肉片份量、料理方式，也可以依照個人飽足感調配主食份量。

外食肉類減半 熱水燙蔬菜

有些腎臟病患從事勞力工作，雖然知道不宜吃太多蛋白質，但為了有體力，同時也考量方便性的狀況下，仍然會買便當、吃肉片、雞腿等。

林承叡表示，考量現實狀況確實很難完全自己料理，他建議外食族肉類減半攝取，蔬菜則盡量用熱水燙過、減少鹽分、鉀離子，避免太鹹，降低腎臟負擔。

不能吃楊桃 葡萄柚也當心

林承叡提醒，腎臟病患絕對不可以吃楊桃，楊桃內有些神經毒素，腎臟不好的人無法代謝。另外，腎臟病患者常有血壓問題，服用高血壓 藥也不能吃葡萄柚，其他食物則沒有特別限制，不要過量即可。