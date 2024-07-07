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醫藥／1天尿逾8次 恐膀胱過動

姜宜妮
膀胱過動症患者應減少刺激性飲食，並戒菸、適量攝取水分。（圖／123RF）
膀胱過動症患者應減少刺激性飲食，並戒菸、適量攝取水分。（圖／123RF）

陳伯伯年紀大了，半夜起床解尿多達三、四次，每次都無法尿乾淨也睡不好，他感到很困擾。因為常有尿意和怕漏尿，不僅夜晚睡眠品質、白天的專注力變差，甚至害怕不易找到洗手間，避免外出旅行或乘車，因而影響個人心理、社會層面健康。

常見頻尿原因，最多為膀胱過動症、泌尿道感染和攝護腺肥大，其他包括結石、尿道狹窄、內分泌變化、心血管問題、神經性病變、攝護腺癌、膀胱癌、間質性膀胱炎和藥物等。

正常人每天排尿5-7次

正常成年人平均每天排尿五至七次，每次排尿量約300-500cc。膀胱過動症主要症狀，分別為頻尿、急尿、夜尿和急迫性尿失禁。據國際尿失禁醫學會定義，每日排尿八次以上即為頻尿；急尿是指患者會突然想立即解尿，且此感受不容易被轉移；急迫性尿失禁是膀胱過動症的症狀，患者在有急尿感時不自主漏尿，造成生活不便。

50歲以前，膀胱過動症患者以女性為多，50歲以後的男性因受到攝護腺肥大影響會引發膀胱過動症。以台灣為例，有四至五成護理之家老年住民受到膀胱過動症所苦，影響社交生活、個人自信心及睡眠品質。夜尿頻繁的老人家，更可能因半夜多次起床解尿，引起摔倒和骨折等危害。

三線治療膀胱過動

依治療準則，膀胱過動症治療分三線，第一線為行為治療；第二線藥物治療；第三線為逼尿肌肉毒桿菌素注射、周邊或中樞神經刺激或低能量震波治療。

行為治療著重在生活習慣的調整，建議做排尿日記，例如：在特定時間，像出門前或睡前減少飲水，以避免急尿或急迫性尿失禁發生，每日1500-2000毫升的飲水量仍需維持；避免攝取咖啡因和茶等刺激利尿性飲料；有餘尿感或排尿障礙的病人，解尿時可藉由重複解尿法減少膀胱內殘餘尿液；進行膀胱自我訓練，有急尿感時，嘗試轉移注意力，多等5至10分鐘後再解尿；受急尿、頻尿和夜尿所苦者，可將日常用藥交給泌尿科醫師檢視是否需調整服用時間。

如以藥物治療頻尿，注意是否出現解尿困難，若有此狀況，可自主停藥並告知醫師。服用抗乙醯膽鹼類藥物患者，須注重水分和蔬菜水果的攝取，以減少便祕發生。

建議觀察自身症狀與生活需求，與醫師討論用藥時間點，如果口服藥物治療仍無效，可依個人情況與泌尿科專科醫師討論，選擇逼尿肌肉毒桿菌素注射、電刺激或低能量震波療法。

許多民眾對於泌尿道疾病羞於啟齒，一味地隱忍憋尿，不但無法解決問題，連帶心理層面及人際社交都會間接影響。因此如有頻尿、急尿等膀胱過動症者，應盡速求助泌尿科醫師治療。

(台大醫院泌尿部主治醫師)

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