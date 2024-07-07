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每周一書／「你發生過什麼事」探討創傷

世界新聞網
你發生過什麼事》(What Happened to You?) 一書曾獲Amazon及紐約時報暢銷第1名。
你發生過什麼事》(What Happened to You?) 一書曾獲Amazon及紐約時報暢銷第1名。

也許你曾經想過：「為什麼我會這樣做？」或是「為什麼我就是無法控制自己的行為？」而我們更時常用過高的標準審視、責怪自己，或是身邊最親近的人。

在這些時候，我們該問的，不是「你有什麼問題？」而是：「你發生過什麼事？」

生命早期的經歷，在長大成人後仍深深影響我們。試著去探索行為的背後成因，就能重新建立對自我價值的感受，進而幫助我們理解他人，以及重塑自己的人生。

《你發生過什麼事》(What Happened to You?) 一書曾獲Amazon及紐約時報暢銷第1名。作者歐普拉‧溫芙蕾說「曾經發生在你身上的事，能夠成為你的力量。所有時間、所有時刻，你都在培養堅強。」

歐普拉是全美收視率最高且屢獲殊榮的《歐普拉脫口秀》（The Oprah Winfrey Show）節目主持人及監製、全球媒體領袖與知名慈善家。除了每年捐助大筆款項給學校、在南非創立女子領導學院，還促成以保護兒童為目的之「歐普拉法案」。

歐普拉與精神科醫生培理，透過對談，深入探討創傷的機制與復原的本質。歐普拉暢談自身經歷與受訪者們的故事，培理醫生則以腦科學分析與案例分享，讓我們理解該如何透過大腦獨特的適應力，認識創傷，重建心理韌性。

歐普拉在自序中寫道：

這本書獻給身邊有人曾經遭遇創傷的讀者，無論那個人是你的父親、母親、伴侶、孩子。如果你或所愛的人曾經被貼上以下的標籤，這本書也很適合你：「總是討好別人」、「自毀人生」、「搗蛋鬼」、「愛計較」、「心不在焉」、「動不動就換工作」、「不善於經營關係」。如果你只是單純想更瞭解自己和別人，這本書同樣很適合你。

我們知道閱讀這本書將帶來很多想法與感觸。有時候，那些感觸可能會很難過、很痛苦。書中有些內容相當強烈，甚至令人不適，可能會有些讀者覺得難以消化。也或許會有讀者不熟悉腦科學概念，一開始難以理解。請給予我們和你自己耐心與信心。

閱讀過程中倘若感到太過辛苦，就先停止。把書放下，休息一個小時或一個星期。等你感覺可以繼續閱讀時，書會在原處等候。當你準備好繼續探索為何人生遭遇會塑造一個人的想法、感受等等，歡迎你再回來。說不定你能夠找到一條前進的道路。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

歐普拉 紐約時報 南非

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