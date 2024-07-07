巴黎奧運／綠色奧運 巴黎打造減碳奇蹟

從艾菲爾鐵塔遠眺，戰神廣場(Champ de Mars)是巴黎奧運最美的新場館。(路透)

再19天，2024巴黎奧運 開幕。7月26日至8月11日，上萬運動選手努力多年，就要在此大顯身手，贏取佳續。巴黎要呈現與以往奧運有何不同？本屆奧運主題口號為「Games Wide Open」，表達更開放的奧運精神與比賽環境。

2024巴黎奧運的目標是，平均碳排放量控制在158萬噸，將比2012年倫敦奧運，降低50%。今年的綠色奧運，從哪些方向努力？

1，選手村沒有冷氣：選手村主要由木材等天然材料建造而成，透過設計降溫，沒有冷氣；床墊沿用東京奧運 的可回收「紙板床」。奧運結束後，將改為住宅及商業區。

2，室內設施環保化：聖丹尼斯地區的巴黎水上運動中心是僅有兩個新建的場館，屋頂設有太陽能板供電，觀眾席座椅由回收塑膠製成。

3，改善塞納河水質：投入大量資源改善塞納河水質，希望水質安全可讓三項鐵人及馬拉松游泳項目在塞納河舉行。

4，食材選擇在地化：沒有鵝肝醬，也無炸薯條，多使用植物性食材，多採用在地食物，降低碳足跡。

5，現有場館再利用：95%的比賽場地在現有的場館舉或臨時方式興建的場館舉行。

6，交通運輸更減碳 ：縮短選手村與場館的距離，均少於10公里，使用大運運輸接駁，推廣騎單車。

另外，奧運期間將推出「飛行計程車」。法國交通部長Patrice Vergriete已宣布，飛行計程車在奧運期間於巴黎上空測試，但不對公眾開放，主要用作救護車和其他緊急服務。