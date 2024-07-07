周日動動腦／最會賺錢的兩位過世名人是誰？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.世界上壽命最短的生物是什麼？

2.提出《知行合一》之說，且有「千古第一完人」，「中國最後一位聖人」美譽的是誰？

3.黑色鳶尾花是哪一個國家的國花？

4.清代建有七大藏書樓（即今之圖書館 ），分南三閣和北四閣。其中位在北京的有哪兩個？

5.阿拉伯文化的國家大多對酒精飲料有嚴格的規範，但有哪兩個國家比較鬆綁，容許例外？

6.史上首部獲得奧斯卡獎 最佳影片獎，以及最佳原創劇本獎的亞洲電影是哪一部?

7.越南 特有的兩個本土宗教信奉人數頗眾，一個是和好教，另一個是什麼？

8.「我自由了！我自由了！感謝萬能的主，我終於自由了！」這是哪一位人權鬥士的墓誌銘？

9.歐陽修在喪父60年後為父親撰寫碑文《瀧岡阡表》，其中的「阡」在此是什麼意思？

10.有些名人雖早已過世，卻依然很會賺錢。排名前兩位的是誰？

答案：1.蜉蝣 2.王陽明 3.約旦 4.文淵閣、文源閣 5.巴基斯坦、卡達 6.寄生上流 7.高臺教 8.馬丁·路德·金恩 9.墓道 10.麥可傑克森、貓王