詐騙ing／感謝世報 維州夫妻逃出殺豬盤

詐騙集團的文件做得非常正式，幾可以假亂真。（薛先生提供）

維吉尼亞州 一對華人 夫婦近日不幸落入詐騙「殺豬盤」，遭「福建警檢部門」連日轟炸禁閉圍困，所幸在準備付錢的關鍵時刻，看到世界日報 的重大連環詐騙案報導，急踩煞車，避免了重大損失。

家住維吉尼亞州的薛先生和太太趙女士日前從東岸打電話給洛杉磯世界日報，感謝詳細報導72歲華人女博士被詐騙340萬元的案例。趙女士表示，「如果不是看到這篇報導，我們當時就付錢了。」

薛先生表示，上月一個星期六，他太太下班回家後接到一個陌生電話。剛開始太太不予理睬，但是對方連續打了三通電話進來，太太心生好奇，號碼顯示區號是410，屬於華府和馬里蘭地區。太太接起電話，馬上傳來一個英語男聲：「你說英文還是中文？」薛太太表示自己說中文。

來電說女兒買手機犯案

對方馬上說，自己是美國聯邦通訊管理委員會(FCC)的工作人員，同時提供了工作身分號碼，然後問說，你是不是有一個女兒叫做什麼名字。薛太太說，男子當時說對了她女兒的名字。男子繼續說，薛太太的女兒在中國廈門市高崎機場買了一支手機，回到美國後打電話行騙，已經有人舉報，廈門公安部門查了這個電話，是薛太太女兒的名字，所以他打電話，要薛家人到廈門公安部門報案。薛太太有點慌亂，「遠在廈門，我們怎麼報案？」對方馬上接口：「這樣好了，我幫你轉轉看。」

電話視頻顯示公安部門

薛先生表示，太太接聽男子電話時，他正好在家，「不知道什麼原因，我太太手機裡跳出了中國公安局環境的影像，現場的人穿著警服」。他表示，後來幾天太太的手機再沒出現公安部門的環境，但太太手機「不知不覺」被轉到Skype，全天處於對方的監控當中。

對方向薛先生和太太說，「你們現在就報案，我幫你們登記，但這件事情不能讓別人知道，講電話時也不能有旁人在場。」過了一會兒，男子說，已完成報案，現在需要報案人的信息，要求薛先生和太太把駕照拍成照片傳給他。夫婦倆不疑有詐就照辦。

「廈門公安江警官」的回執，讓受害人差點信以為真。（薛先生提供）

薛太太補充，在對方幫忙報案過程中，她聽男子突然呼叫「總部」，然後過了一會，「總部」回答說這兩個駕駛執照都涉及詐騙，一個涉案金額250多萬美元，另外一個涉案詐騙150多萬元。然後男子向薛氏夫婦解釋，有一個叫陳東的人在紐約到處行騙作案，「你們的駕照可能被他盜用在銀行開帳戶，現在中國大陸有很多受害者，很多人不堪重壓自殺。」對方要夫婦馬上接受調查，因案情重大，要簽保密條款，不可以對任何人講，而且每四個小時就要向他報告在哪裡幹什麼。

得接受調查並付保證金

第二天，薛太太在對方的追問下說出了自家的財務狀況，包括在多少帳戶各有多少錢等等，她表示，當時「只是想盡快證明我們的收入來源清白」，要對方盡快查明，完全沒想到自己已落入「殺豬盤」。對方進一步表示，因為涉案重大，薛氏夫婦都要去廈門公安局接受調查，直到這個案子完畢為止，前後大概需三個月。

當薛太太表示自己上班沒時間，先生心臟不好不能去時，對方答說：「那這樣子好了，我跟『檢察長』申請，看看能不能找到本系統的人幫你們擔保，保外候審，你們可以留在美國接受調查，但條件是需要有保證人，而且提供保證金。」

對方最後提供了「廈門公安局」一位「江姓警官」作為兩人的保證人。江警官則表示自己擔保責任重大，需要盡快具體落實保證金。

看了報導才知全是騙局

「就在我準備和江警官落實保證金時，我先生給我看了洛杉磯世界日報記者楊青的一篇報導。」薛太太表示，她一看嚇一大跳，「那個被騙的年長者不就是我自己嗎？」她表示，報導中被騙340萬的華人女博士被騙過程，幾乎和她正經歷的一模一樣，也是陌生電話，也是廈門警察局，也是警官做擔保，也有檢察官介入。夫妻倆馬上趕到銀行，確保外人不能調動他們的帳戶。

薛太太表示，廈門公安江警官果然再打電話進來。薛太太當場將對方揭穿，「我們把世界日報的報導傳給他」，「對方繼續一直打電話進來，說要讓我們聽他解釋。」薛太太和先生馬上關閉對方的監控設備，拆除了與對方的所有通訊。