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星座／7月7日至13日 牡羊座精疲力盡 天秤座幸福滿滿

科技紫微網

2024年7月7日至7月13日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：石榴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲喔！

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

為生活添加一些樂趣的想法會影響你一整周，你會為此做一些新的改變，可能是調整約會的方式，也可能是安排一些社交聚會。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：太空

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

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