旅遊／阿根廷企鵝王國 一派溫馨和諧

目中無人。(圖皆為作者提供)

在我們去阿根廷丘布特省的馬德林港時，並沒提前確定旅遊地點。直到我們乘坐的郵輪抵達目的地，我們才決定前往雷利島以南110公里的蓬塔通博半島，觀賞南美企鵝。郵輪停靠碼頭後，我們下船上岸。走出安全區時，旅行社的工作人員迎上前來，向我們介紹他們的景點和價格。我們選擇了一家旅行社前往蓬塔通博，發現還有其他與我們同船的乘客也報名參加，於是我們一起乘坐小巴，開始了觀賞南美企鵝的旅程。

★自然保護區 世界最大

旅遊車上有兩位導遊，一位講西班牙語，另一位則負責英語翻譯。她們向我們介紹了當地的地理情況，南美企鵝的特點以及與南極企鵝的區別，並告訴我們在觀賞時需要注意的事項。

南美企鵝又被稱為麥哲倫企鵝，是麥哲倫環球探險時首次被發現的物種。牠們主要分布在阿根廷和智利的南部。蓬塔通博是世界上最大的南美企鵝自然保護區，面積2.1平方公里，島上有多達50萬隻的企鵝。

撥毛搖擺的企鵝。(圖皆為作者提供)

我們即將到達的地方是牠們的家園，而我們只是客人，因此我們不能穿越畫定的道路進入企鵝的領地，並不得觸碰企鵝。因為企鵝通過體味來交流，如果身上有人類氣味，會導致牠們思維混亂，無法分清同類。此外，企鵝在過馬路時擁有優先權，牠們有固定的道路從窩裡到海邊。

樹下乘涼。(圖皆為作者提供)

我們經過大約兩個半小時的車程，終於抵達了距離馬德林港170公里的蓬塔通博。這片山丘停滿了十多輛大巴和小巴，後面還有更多車輛跟隨而來，上面都是來看企鵝的遊客。周圍有幾家商店專門銷售旅遊用品和紀念品，方便遊客購買。導遊給了我們兩個小時的自由時間，但實際上她們也一直陪伴在我們身邊，給予引導並不時解釋一些事情。她們時刻關注著遊客，偶爾提醒一下時間，確保沒有人掉隊，畢竟這輛車不是由郵輪公司安排的，責任只能由我們自己承擔。導遊的敬業精神令人欽佩和感動，因為郵輪會準時開船，無法等待掉隊的遊客。

看企鵝的人潮。(圖皆為作者提供)

★企鵝自由生長 神態多樣

麥哲倫企鵝生活的地方靠近海邊，需要經過一段山路才能到達。路面鋪滿沙石，部分地段用木頭支撐懸空建造，並且兩邊裝有護欄，木板步道下面用來給企鵝穿越或休息。我們按照指定路線行進了20多分鐘，發現一些遊客聚集在一起。走近一看，一隻企鵝呆呆地站在人行道旁邊，張著嘴巴「嘎嘎」地叫著，彷彿在歡迎我們的到來。看著牠那圓滾滾的肚子和目中無人的樣子，讓人忍不住笑了出來。生平第一次見到南美企鵝，按捺不住激動的心情，我迫不及待地拿起相機開始拍照。看到我們的興致，導遊還特意為我和妻子拍了合影。

見到首隻南美企鵝。(圖皆為作者提供)

當我們繼續前進時，突然一隻企鵝搖搖擺擺地走到人行步道旁。牠伸著脖子，翹著嘴巴，鼻孔湊近我的鞋子。我有點不知所措，不知該如何應對。這時，一位工作人員迅速走過來，他張開雙手，大聲指導著我和其他遊客往後退讓，避開企鵝。

另外一個場景是，一隻企鵝不知何時走到木製人行步道中央，擋住了遊客的通道。看到大家圍觀並拍照，牠好像更加得意忘形，一動不動地停了下來，導致遊客行進受阻。最後在工作人員協調下，為遊客打開了另外一條通道。這讓我真切地體驗到了這裡真正的「主僕」關係。

南美企鵝身高約為60-70厘米。牠們的嘴巴扁長，頭和背部通常是黑色或棕色，腹部則是白色的。牠們的眼睛後面有一條白色寬帶，從耳朵延伸到下頜附近。

島景。(圖皆為作者提供)

這些企鵝自由生長在海邊小島上。島嶼不高，上面長有一些灌木和草叢。當我們深入半島時，企鵝的數量開始增加。我們不時會看到幾隻企鵝三五成群聚集在灌木叢或木製走道下避暑，有的站著閉目休息，有的則安靜地躺著睡覺，神態多樣。兩隻幼崽不停地叫著，彷彿在呼喚著父母「我餓了」。

還有的父母和幼崽一家三口聚在一起，或者兩三家相隔不遠，相互站立，似乎互相照應，儀式感特別強。周邊地面上有許多企鵝挖的洞和築的巢，那是牠們棲息、孵化和生育的地方。資料顯示，每年9月至第二年4月，大約有100萬隻企鵝抵達蓬塔通博，完成繁殖周期和換毛。

瞭望台位於高處，可以俯瞰大西洋的壯麗景色。(圖皆為作者提供)

★瞭望台上 欣賞企鵝家園

我們走了大約3公里的路程，最後來到了觀光 瞭望台。這個瞭望台位於一座突出到大西洋的山丘的懸崖邊緣，通過島上的人行步道延伸而來。瞭望台位於高處，可以俯瞰大西洋的壯麗景色，以及海灘和整個島嶼的真容全貌。半島地區的海岸線大多是岩石，但蓬塔通博是個例外。這裡的海灘不高，非常適合企鵝從大海裡輕鬆上岸，這也可能是將瞭望台設在此處的原因之一。為了確保安全，瞭望台使用木料建造了隔離護欄。

瞭望台上人山人海，歡聲笑語不斷。這裡的一面阿根廷國旗備受遊客喜愛，大家排隊在旗幟下合影，我也加入到了隊列中。背靠大西洋，面向企鵝棲息的半島家園，這張照片對我來說，具有特殊的紀念意義。

兩家和睦。(圖皆為作者提供)

站在瞭望台上環顧四周，可以看到成千上萬隻企鵝分布在不同的地方。牠們自由自在地生活，展現出各種姿態。島上的企鵝分成小群，大多數靜靜地站著，可愛又憨態可掬。牠們時而低頭梳理羽毛，時而交叉腳抓撓，偶爾發出聲音。有的企鵝會探出頭來、揚起脖子、搖擺身體、展翅跳躍，十分活潑。

島上企鵝或靜靜站立或揚起脖子，憨態可掬十分活潑。(圖皆為作者提供)

★出海、衝浪、上岸 幸福滿滿

海灘上的企鵝聚在一起，好像在竊竊私語，分享著日光浴的感受。有些企鵝則迎著浪花，歡快地奔跑，然後跳入海中盡情暢遊，看起來悠閒自在，幸福滿滿。

也許是因為牠們的吸引力，我用照片和錄像記錄下了牠們出海、衝浪、游泳、上岸、回家的活動過程，感覺特別有趣。好一派溫馨和諧的家園景觀。

當我們結束遊覽離開企鵝時，我們發現一隻巴塔哥尼亞羊駝站在路邊。牠靜靜地待在那裡，看著遊客們一個個離去，彷彿在代表著這片土地對我們的告別之意。這一幕讓人心生感慨：有了你們，世界更加美好！雖然依依不捨地告別了蓬塔通博，但行程順利，我們在郵輪出發前半小時回到了馬德林港，並準時登船。在蓬塔通博自然保護區的這次獨特經歷十分美好，將給我留下永久的記憶。

下海。(圖皆為作者提供)

(註：我們乘坐的洛維真之星號郵輪行程為：阿根廷布宜諾斯艾利斯—烏拉圭蒙得維的亞—阿根廷馬德林港—智利蓬塔阿雷納斯—阿根廷烏斯懷亞—南極水域天堂灣、象島—福克蘭群島（英）—阿根廷布宜諾斯艾利斯，15日遊。)

【小啟】

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