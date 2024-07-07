娛樂／席琳狄翁紀錄片 展現抗病韌性

「我是：席琳狄翁」海報。（取材自IMDb）

「拉斯維加斯女王」席琳狄翁（Céline Dion）個人紀錄片「我是：席琳狄翁」（I Am: Celine Dion）近期上架亞馬遜 串流平台（Amazon Prime Video），她早前帶著兒子出席在紐約市 舉行的首映會，感謝兒子陪伴她走過「僵硬人症候群」的病痛和煎熬復健之路。

加拿大籍的席琳狄翁幾年前公開罹患「僵硬人症候群」（stiff-person syndrome），這是一種罕見的中樞神經系統自體免疫疾病，每百萬人口僅有一、兩人會罹患僵硬人症候群，此症好發於40歲到60歲的中年人，女性的發病率比男性多一倍。

僵硬人症候群會讓患者全身的肌肉不定時出現陣發性痙攣、僵硬與疼痛，持續時間可能短則數分鐘，長則數小時，患部尤以腹、背與下肢最常見。病況嚴重時，患者可能經常跌倒甚至無法行動。

席琳狄翁2022年公布罹患「僵硬人症候群」後努力復健，她今年2月睽違多時驚喜露面，擔任葛萊美 獎（Grammy Awards）年度專輯獎的頒獎嘉賓。

她早前帶著大兒子雷尼-查理安傑利（René-Charles Angélil）現身紐約市林肯中心的愛麗斯‧特莉廳（Alice Tully Hall, Lincoln Center），出席她個人紀錄片「我是：席琳狄翁」首映會。

現年56歲的席琳狄翁體態依然曼妙，只見她身穿一襲白色襯衫搭配絲質長裙，腰際繫著閃鑽細腰帶凸顯逆天高挑長腿；陪伴席琳狄翁走紅毯的是她23歲的兒子，穿著經典黑西裝、白襯衫搭配黑領帶。

「我是：席琳狄翁」紀錄片是席琳狄翁暫離鎂光燈療養兩年多來，正式宣告復出的代表作；紀錄片首映前，席琳狄翁在紅毯上告訴記者，「我沒有死」。

魁北克（Quebec）出生的席琳狄翁另以法文母語說道：「這一路走來極其不易，但我也很感動」。

兒子陪伴 度過喪偶病痛煎熬

席琳狄翁前陣子接受「眾生相雜誌」（People Magazine）訪談時，說明她的三個兒子在她確診罹患「僵硬人症候群」後，強烈支持她重拾健康。

席琳狄翁不僅是傳奇歌手，還是三個孩子的媽。她的孩子分別是現年23歲的兒子雷尼-查理安傑利，以及13歲的雙胞胎尼爾森雷尼安傑利（Nelson René Angélil）和艾迪雷尼安傑利（Eddy René Angélil）。

對於曾經病重，席琳狄翁侃侃而談：「我一度幾乎無法行走，我非常想念過往多彩多姿的生活。我的孩子也發現這件事，我心想，『他們已經失去父親，我不想讓他們（因為我生病而）感到害怕。』」

席琳狄翁與製作人丈夫雷尼安傑利（René Angélil）結婚22年，他2016年因為喉癌逝世，享壽73歲。

她說：「我要讓孩子們知道，『你們失去了父親，媽媽生病，但情況並不相同。我不會死掉，而我要學會對抗病痛並忍受一切。』」

席琳狄翁說：「當生活強加給你一些東西時，你有兩種選擇，分別是積極處理或消極以對。」

她說，決定在紀錄片中分享自己對抗病魔的過程，是「最偉大的禮物，也是至上的責任」，盼能藉此激勵那些陷入類似困境的病友與廣大群眾。

懷念舞台 感受腎上腺素狂飆

席琳狄翁受訪問時坦言，她生病期間非常懷念為粉絲表演的日子。她說：「我非常想念我的粉絲，那是一種夥伴關係。我所給予的一切，他們會熱情回報，我在粉絲們的臉上，看到微笑和淚水。」

席琳狄翁不諱言懷念舞台，她說自己身為表演者，熱情永遠不會消退，她說：「每當布幕揭開，我都能感受到腎上腺素飆升。無論過了多少年月，每當布幕拉開，我都還是會有這種感覺。」

「我是：席琳狄翁」紀錄片由美國導演和製作人艾琳泰勒布羅德斯基（Irene Taylor）執導，回顧席琳狄翁的演藝生涯起步、邁向顛峰，同時遭遇挫折、病痛阻礙她的表演才能而暫時息影療養的過程。

紀錄片官網寫道，這部作品「讓我們以真摯、坦然的方式，了解這位指標性超級巨星力抗改變人生重症的歷程與內幕」，「這部鼓舞人心的紀錄片是她給歌迷的『一封情書』，凸顯引領她生活的音樂，同時展現身而為人的堅毅精神。」

It’s always for the fans. I Am: Celine Dion, a new documentary, premieres June 25. pic.twitter.com/nBrQab9s2s — Prime Video (@PrimeVideo) 2024年6月18日

席琳狄翁2022年8月被診斷出患有僵硬人症候群，同年12月公開病情並宣布淡出演藝圈，專心接受症狀治療與復健。僵硬人症候群是一種無法治癒的疾病，只能針對患者的症狀，予以緩和肌肉僵硬和止痛的輔助治療。

僵硬人症候群嚴重打擊席琳狄翁的生活和工作，她當時被迫取消巡迴演唱會長達兩年多，接受嚴格的多種醫治療程，包括每周五天的藥物治療、免疫療法、音樂治療和身體復健運動。

席琳狄翁在紀錄片中，詳述她對家人、醫療團隊和粉絲的感激之情。她說：「我覺得自己依然擁有很多支持和關愛，我希望這部紀錄片能幫助到其他人。」

獲獎無數 專輯賣破2億張

席琳狄翁1988年榮獲「歐洲歌唱大賽」（Eurovision Song Contest）冠軍，並於1993年專輯「我愛的色彩」（The Color Of My Love）中以「愛的力量」（The Power Of Love）單曲走紅。

綜觀席琳狄翁的演藝生涯，迄今榮膺五座葛萊美獎、12座世界音樂獎（World Music Awards）、七座美國音樂獎（American Music Awards）、八座美國告示牌大獎（Billboard Music Award）、20座朱諾獎（Juno Awards），以及高達43度獲得菲利克斯獎（Felix Awards）等音樂領域殊榮。

席琳狄翁的專輯在全球熱銷逾2億張，躋身全球最暢銷專輯女歌手之列。