娛樂／「蘿拉快跑」25周年 主創爆拍片祕辛

「蘿拉快跑」電影海報。（取材自IMDb）

今年適逢德國 電影「蘿拉快跑」（Run Lola Run）在美上映25周年，該片前陣子以全新數位修復的4K版本重新進入美國250家影院，並舉辦一系列紀念重映活動，導演湯姆提克威（Tom Tykwer）、主演法蘭卡波坦特（Franka Potente）等劇組成員也出席各種宣傳活動，回想當年的拍攝經驗。

Franka Potente at round 1 of 2 sold out Q&As and the @LandmarkLTC Nuart last night!



The #RunLolaRun 4K reissue continues nationwide—find showtimes near you at https://t.co/yF9tdH3jsW pic.twitter.com/19zURd7Pmv — Sony Pictures Classics (@sonyclassics) 2024年6月8日

「蘿拉快跑」講述20多歲的年輕女子蘿拉，為幫男友找回遺失的一大袋贓物款，不得不和時間賽跑，在20分鐘內弄到10萬德國馬克的故事。這個看似簡單俗套的故事，因為採用了三段非線性敘事方式，呈現出不同的新意。在第一段故事中，蘿拉鋌而走險，協助男友搶劫銀行，最後當場命喪；到了第二段故事，同樣的情節再度上演，不過到了最後時刻，卻換成蘿拉男友不幸斃命；在最後的一段故事中，兩人終於迎來皆大歡喜的結局。

創新的敘事手法加上MV式的畫風、時尚的美術設計、類似電子遊戲的獎懲機制以及故事背後所蘊含的命運主題，讓「蘿拉快跑」在當年風靡一時，主演法蘭卡波坦特的一身裝束打扮更是成了年輕女性觀眾跟風追隨的COS裝扮。就連美劇 「雙面女間諜」（Alias）和魔法奇兵」（英語：Buffy the Vampire Slayer ，又譯「吸血鬼獵人巴菲」）也都模仿了蘿拉的造型，動畫片「辛普森家庭」（The Simpsons）也在第12季中專門出了一集，向其致敬。

招牌紅髮 漂8次髮質全毀

25年後，法蘭卡波坦特回憶起當年，透露光是將頭髮染紅就讓她好一番折騰，她說：「如果今天有人來找我，說要剪短我的頭髮，我會說不行，你們不能剪！」

法蘭卡波坦特說年輕時的自己私下差不多每兩周染髮一次、換換髮色，所以一口答應改造形，「開拍之前我是黑髮，所以拍攝時，化妝師先要把我的頭髮給漂白，一共漂了八次，髮質被徹底毀了。」

關於蘿拉的髮色，劇組嘗試過各種不同顏色，但紅色是最鮮艷的顏色，在單色背景下視覺效果很好，所以最終就確定了紅色，她說，妝髮團隊還專門從倫敦找到一種很適合的紅色染劑，「不過它有一個缺點，那就是稍稍洗一下就會掉色，所以整個『蘿拉快跑』拍攝期間，我都不能洗頭。」

「蘿拉快跑」女主角超艷麗紅髮成了當年少女觀眾跟風模仿的COS裝扮。（取材自IMDb）

除了紅髮之外，奔跑也是該片一大主題。不過法蘭卡波坦特表示自己沒有先體能特訓，「我那時候菸抽得很厲害，一天可能要抽兩包，身體還沒現在結實。不過，當時我也才20多歲，反正是年輕，所以也沒覺得跑步會是什麽問題。拍攝『蘿拉快跑』時，我一直都在跑，排練時在跑、拍正面鏡頭時在跑，換個角度再拍，我還會再跑一次，因為只有這樣才能讓腳步跟聲音對得上。總而言之，當時的我真是能量滿載。」

而且，雖然在腳不入鏡的畫面中，她原本可以改穿一雙更舒服的運動鞋來跑，但為了節省所有人的時間，她在拍攝期間都穿著那雙標誌性的馬丁靴。「那鞋換上換下的話，至少需要5分鐘，我們沒那麽多時間可以浪費，」法蘭卡波坦特回憶說，「這是一雙適合幹活時穿的好鞋，但穿著跑步，要花費我雙倍體力。」

編劇兼導演的湯姆提克威當年拍攝這部製作成本僅200萬美元的獨立電影時，也才32歲。談到最開始的構想，他表示自己一直很著迷於「假設」（what if）這個概念。「我對機遇、巧合、自由意志很感興趣，直到現在依然如此。然後那時的我還很喜歡哲學，愛看動作片。我也不知怎麽的，忽然就靈機一動，想到可以把這些東西結合在一個故事裡。而且，奔跑的女人——這本身就是很能吸引觀眾的一幅畫面。說到底，大家看電影時想要看到的就是這些東西，就是巨大的能量，就是人類本身的動態以及張揚的情感表達。」

公司破產 為還債狂拍片

另一方面，湯姆提克威透露當時自己急需拍攝新片來還債，「之前，我和幾位導演朋友以及一位製片人合作成立了一家名為X Filme的電影公司，我們都很有藝術創造力，卻都是糟糕的生意人，糟糕到令人髮指的地步，所以我們公司只拍了三四部電影，很快就破產了，大家都欠了很多債，各種待付帳單累積了一堆。這時候，我們唯一的解決辦法就是盡快再拍一部新電影，用新電影的資金來付舊帳單。所以『蘿拉快跑』的劇本我寫得非常之快。」

「蘿拉快跑」1998年以主競賽單元入圍影片的身分亮相威尼斯影展，1999年初由索尼經典影業公司引進到美國放映，獲得年輕觀眾的狂熱追捧，兩位主創也就此來到好萊塢發展。法蘭卡波坦特出演「神鬼認證」（The Bourne Identity，又譯「諜影重重」），湯姆提克威也執導「香水」（Perfume: The Story of a Murderer，又譯「香水：一個殺人犯的故事」）、「駭客任務完結篇：最後戰役」（The Matrix Revolutions）和電視劇「超感8人組」（Sense8，又譯「超感獵殺」）等作品。

（取材自澎湃新聞）