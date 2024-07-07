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料理功夫／超簡易雞肉筆管麵

草田維

冷凍蔬菜與濃湯罐頭是婆婆媽媽的好幫手，可以省下洗菜切菜和熬煮高湯的動作，在很短的時間內迅速出餐，而且美味營養不減分。

材料：

雞胸肉2片、cream of chicken 濃湯罐2個、乾筆管麵1.5盒、冷凍玉米與青豆適量、鹽。

做法：

1.雞胸肉切絲，用鹽、酒、太白粉醃20分鐘。

2.取一深鍋，加水燒開，將乾筆管麵煮熟備用。

3.用一炒鍋先將雞肉炒熟，再加入筆管麵、玉米、青豆、少量水 、濃湯罐，以鹽調味，攪拌均勻即成。

小叮嚀：

1.Cream of chicken濃湯罐可以 用cream of mushroom 濃湯罐代替。雞肉可以用其他肉類或海鮮代替。也可以加入更多蔬菜，讓色彩和營養都更豐富，例如洋蔥、紅蘿蔔、綠色櫛瓜。

2.如果喜歡起司，也可以撒一些在上面。


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