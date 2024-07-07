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料理功夫／咖哩番茄白花椰菜

許怡靜

白花椰菜是十字花科菜蔬，高纖低卡又富飽足感，夏季想要瘦身，白花椰菜應是首選之一，那麼，不妨嘗試略似泰式風味、加了牛奶的咖哩番茄白花椰菜。

材料：

白花椰菜一顆，番茄一個，紅蘿蔔一小段，蒜片3瓣，蔥三支，小辣椒一支（可省略）。

調味料：

日式咖哩2小塊或咖哩粉2大匙，牛奶四分之一杯，蠔油1小匙。

作法：

1.花椰菜切小朶洗淨，番茄和紅蘿蔔切小片，蒜和小辣椒切碎，蔥切段。

2.煮沸水，放入花椰菜和紅蘿蔔約煮2分鐘，撈起。

3.起油鍋，爆香蔥段和蒜末，放進蠔油略炒，隨即加入牛奶和咖哩塊（或咖哩粉）攪拌均勻，再加入番茄、白花椰菜和紅蘿蔔片翻炒，即可起鍋盛盤，最後再撒上蔥末或辣椒末。

小叮嚀：1.現在烹調首重簡單方便，而牛奶幾乎家家都有，使用牛奶和椰奶差別並沒有太多，一樣可以嚐到泰式風味的咖哩料理。

2.日式咖哩塊遇熱略擠壓即融化，非常容易上手。


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