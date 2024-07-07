料理功夫／咖哩素薄餅

薄餅麵糰材料（三人份）：

高筋麵粉 280g、橄欖油 15g、鹽 5g、糖 12g、冷水 190ml、乾酵母 3g。

薄餅餡材料：

中型白洋葱一個、中型紫洋葱一個、白蘑菇十顆、中型番茄一個、蒜四顆、咖哩粉一茶匙、橄欖油適量、鹽少許、黑胡椒少許。

作法:

薄餅麵糰：

1.把所有麵糰材料放在大碗內，拌勻至麵糰成形。

2.將麵糰放在桌上，用手由內向外推開，再搓麵糰，直至麵糰光滑為止。

3.麵糰放在大碗，蓋上蓋，如夏天室溫有約26°C（78.8℉）以上，可放在室內，發酵45分鐘至一小時。如家有微波爐，可先用濕布放在微波爐加熱90秒，取出濕布後，把麵糰放在碗內，不必蓋蓋子，把微波爐關門讓麵糰發酵，爐內溫熱和黑暗的環境，會令麵糰發酵得更好。

薄餅餡料 ：

1.白洋葱、紫洋葱和蒜切粒，番茄和白蘑菇切薄片。

2.燒熱鍋子，放橄欖油2茶匙，先爆香蒜粒和洋葱粒，待洋葱粒炒至透明，再下白磨菇，如油不夠可添，待白蘑菇炒熟後，再放番茄，加咖哩粉炒勻，加鹽和黑胡椒粉調味，煮至汁收乾後便可上碟，待用。

薄餅：

1. 將烤爐預熱至250°C（482℉）。

2.用錫紙鋪好烤盤，放適量橄欖油抹勻錫紙。

3.用少許橄欖油搓勻手掌，把麵糰分成三分，取一份搓圓，放在烤盤中間壓扁，從麵糰中間開始向外推薄餅底，餅底厚薄可按個人喜好決定，但要盡量保持餅底均匀和不穿底，如有穿底，可用麵糰填補破洞。

4.把餡料均匀放在餅底上，可用湯匙撥平餡料，並可輕輕把餡料向外推，令薄餅更薄。

5.把薄餅放進烤爐中層，焗約10至13分鐘，薄餅邊變成棕色即成。

小叮嚀：

1.這款薄餅是用手拉的，小朋友也可參與製作，型狀隨意，可厚可薄，可圓可方，可大可小。

2.第一次做可以先感覺一下麵糰，如太黏手，可以再讓麵糰發酵多一點時間。

3.饀料不可太濕，放在餅底上只可以薄薄一層，以免餅底不能烤熟。

4.餡料可隨口味調節，加入鮪魚（吞拿魚）或雞肉。如喜歡火腿或香腸，則不宜用咖哩，以免味道太濃，可改加多一個番茄。





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