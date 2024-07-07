料理功夫／鮭魚明太子佐義大利麵

我喜愛海鮮，特別是魚類，幾乎是沒有不吃的魚，其中的鮭魚跟鮪魚都是我的最愛，我更喜歡用鮭魚拌炒義大利 麵，快速方便料理上桌，深受大人小孩的喜愛。

鮭魚所含的DHA、EPA、Omega╴3脂肪酸比其他食物都多很多，屬於鮭魚特色的營養成分。食用這類脂肪酸可以降低中風 和心臟病 的發生率，還具有抗發炎作用，預防肥胖跟第二型糖尿病等。加上好的魚油比任何油品都好些，鮭魚甚至不需要放油，即可自行透過高溫出油，大家可選擇聰明吃讓健康加分。

食材：

鮭魚一片250克、明太子50克（市售）、蘋果絲適量（自行斟酌）、洋蔥小四分之一顆、義式番茄醬適量、綜合香料適量、橄欖油適量、米酒適量、鹽適量、清水適量。

做法：

1.準備一鍋水，水滾加入鹽巴，再放入義大利麵，時間也請以包裝建議為主。

2.平底鍋倒入些許鮭魚（魚本身會自發出油），加入些米酒，兩面煎至焦黃取出，放涼些把鮭魚掰小塊狀備用，可同時切洋蔥丁、還有刨蘋果絲備用。

3.平底鍋鮭魚煎出來的油品可留著（以不焦黑為主），接著放入洋蔥丁炒熟，再倒入煮熟的義大利麵攪拌均勻，此時同步加入鮭魚塊、義式番茄醬，同時拌勻。

4.熄火後再倒入明太子卵點綴即可盛盤端出。

PS：正常水煮義大利麵7分鐘，約剩下一根針管大小最適合（但還是以個人口感為主，大部分人不太喜歡口感偏硬的義大利麵），所以可自行斟酌。





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