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每周一書／粉絲心理學的偶像狂熱與群性

每周一書
粉絲心理學
粉絲心理學

大腦生來就會想要接近喜好或特質相同的人，雖然有些群體帶來許多衝突（宗教、種族、國家戰爭等），但如粉絲圈、飯圈與同人圈等愛好者群體，也會給我們「和自己人在一起」的滿足感。

這樣的滿足感會帶來巨大的影響力，甚至足以改變社會，影響政治。

《粉絲心理學》一書的作者麥可‧龐德，專精於心理學和人類行為，本書帶你了解，粉絲們為什麼會如此沉浸所愛，甚至做出狂熱舉止？偶像崩壞時，粉絲們又會怎麼做？而最後，為什麼連殺人犯都有粉絲呢？

以下為書摘：

我曾經在倫敦市中心的圖書館待過一陣子。偶爾，當我從公車站往那邊走的時候，會發現有數百名興奮的孩子在排隊，而我不得不請他們讓讓路。這列隊伍始於皮卡迪利(Piccadilly)的水石書店(Waterstone)旗艦店門口，綿延至傑明街(Jermyn Street)周圍，一路到山下的聖詹姆斯廣場(St James’s Square)。許多孩子的打扮宛如來自冥界的人物，看他們的樣子，似乎正在等著某件足以改變他們終生的大事發生，而也確實如此。幾個小時後，他們從街上湧入商店，成為世界上第一批拿到最新一集《哈利波特》的年輕人。

 

J.K.羅琳的巫師男孩並非第一個吸引大批人潮的虛構角色。將近兩個世紀前，喜愛狄更斯 (Charles Dickens)系列小說的人會在書報亭和圖書館排隊好幾個小時，只為購買或借閱最新一集。有成千上萬的人想聽他公開朗誦書中內容。狄更斯的《匹克威克外傳》(The Pickwick Papers)大獲成功，最後一集賣出了4萬本。

現代定義下的「粉絲」(fans)，雖然在那個年代，他們還不會被如此歸類。「粉絲」這個詞直到1900年代才開始經常使用；它源自「狂熱者」(fanatic)，由棒球比賽承辦人泰德．蘇利文 (Ted Sullivan)於1884年創造，用以形容熱心的球賽贊助者。「棒球迷是一種獨特的美國物種，也是所有愛好者中最狂熱的。」 

粉絲的奉獻是一種群體衝動。雖然確實有可能當個孤獨的粉絲，只從遠處崇拜，但到了某種程度後，我們大多數人都會想要將自己的熱情向外宣洩，與其他懷有相同愛好的人一起景仰偶像。喬治華盛頓大學(George Washington University)研究粉絲文化的凱西．拉森(Kathy Larsen)說：「如果你如此喜歡某樣事物，你就會想要分享，想要和其他人搭上線並盡情談論。」

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

 

圖書館 哈利波特 書店

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