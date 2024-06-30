封面故事／華人移民 建立雷鬼王國

《藍狄傳奇》(The Story of Randy’s)這部影片描述華人家庭從開一個小唱片行到建立雷鬼王國的故事。圖為陳藍狄、陳柏翠夫妻。（取自影片）

牙買加的雷鬼音樂(Reggae Music)和華人移民 ，你能想像有親密的關係嗎。

《藍狄傳奇》(The Story of Randy’s)這部影片描述華人家庭從開一個小唱片行到建立雷鬼王國的故事。（取自影片）

《藍狄傳奇》(The Story of Randy’s)傳記性故事是2018年在台北舉行的第四屆「當代敘事影展」的開幕片，這部片描述華人家庭從開一個小唱片行到建立雷鬼王國的故事，「不只剪影了雷鬼樂史的眾神，也另闢一條華人移民史的敘事路徑」。那年影展介紹了牙買加華裔 導演江明月(Jeanette Kong)的三部移民故事，並邀請華人陳客禮(Clive Chin)親身講述牙買加客家人與雷鬼樂史的親密關係。

雷鬼原意是日常生活上一些瑣碎的事情，後續創造了雷鬼的音樂風格。

華人移民在異鄉從事的行業，早期多半與苦力、洗衣店、餐館有關，極少在藝術領域留下腳印，但是200多年前、1854年落腳牙買加客家人，卻在牙買加的雷鬼(Reggae)音樂史上扮演重要的角色。

VP Records是一家位於紐約皇后區的獨立加勒比海唱片公司。VP 唱片公司由已故Vincent "Randy" Chin和他的妻子Patricia Chin於1979年創立，他們擁有牙買加金斯敦的Randy's Records 。（取自VP Records臉書）

陳氏家族 雷鬼經典推手

根據「當代敘事影展」策展人鍾適芳的描述，牙買加客家移民第二代陳藍狄(Vincent“Randy” Chin)、萊斯利・江(Leslie Kong)，第三代的陳客禮(Clive Chin)，正是造就無數雷鬼經典的推手。其中陳氏家族，更建立了全世界最大的雷鬼王國「VP唱片」；在1960至70年代，反戰與黑人民權運動的解放思潮下，牙買加華人成為黑人雷鬼樂製作、出版與出口的主要代理人。

牙買加華人移民是從珠江三角洲移居的客家人，與雷鬼如何開始「第一次接觸」？

1854年，第一批華人移民以契約工的身分赴牙買加，後來更多華人陸續跟來，這群新移民幾全是廣東來的客家人。 柏克萊加大的安德魯‧瓊斯(Andrew F. Jones)在研究中指出，華裔族群高度掌握牙買加當地以及海外的教育機會，進而增加他們的財富資源。他們以零售商和各類白領專業的身分，繼而晉升為具有社會優勢的「有色」城市中產階級。其中一群卓越的客家企業家、唱片製作人、音樂創作者，塑造出牙買加最重要的文化輸出產品──雷鬼音樂。

陳客禮正是錄製、銷售第一批以錄音室混音為創作手法，同時也促成了「遠東聲」(far east sound)東方潮的興起。陳客禮是第三代華裔牙買加人。他的祖父移民牙買加時是個木匠，他只帶著幾件工具。陳家在牙買加的首都金斯頓定居下來。陳客禮自認音樂細胞來自父親。他的父親從自動唱片點唱機的維修工開始，在金斯頓建立了Randy’s Record 唱片店。

陳客禮從兒時就開始接觸音樂。他印象最深刻的是當時一些有名的音樂人常在他們店裡吹拉彈唱，為演出和錄音排練。他的父親陳藍狄除了經營唱片行，也開始製作唱片。陳客禮還在上學時，就嘗試錄製音樂。

躲避排華動亂 移民紐約

80年代牙買加發生排華動亂，陳藍狄一家為躲避動亂移民至美國紐約，並在紐約再度創立了唱片公司。

VP Records是一家位於紐約皇后區的獨立加勒比海唱片公司。VP唱片公司由已故Vincent "Randy" Chin和他的妻子Patricia Chin於1979年創立，他們擁有牙買加金斯敦的Randy's Records 。（取自VP Records臉書）

他們1975年在布魯克林開設了一家名為VP Records的唱片店，出售和發行唱片。1979年，他們將商店遷至皇后區。1993年，零售店成功後，唱片公司成立。店名的VP二字，各取自創始人陳藍狄(Vincent“Randy” Chin)和其妻陳柏翠(Patricia Chin)名字第一個字母。

他們此後致力推廣雷鬼音樂，藉由過去在牙買加建立的基礎與知名度，以及陳藍狄父子對於音樂的熱忱與造詣，該公司很快成為北美最大雷鬼唱片公司，陳藍狄因此也被視為是將雷鬼音樂推向世界的重要人物。

VP Records連續兩年(2002年和2003年)獲得Billboard的「最佳獨立廠牌獎」，並連續三年榮獲「最佳雷鬼唱片公司」獎。 VP也被《Vibe》雜誌、《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《Billboard》和《時代》雜誌等出版物提及和專題報導。

一般認為雷鬼音樂從各種流派背景和影響中汲取靈感，創造出其獨特的、易於識別的聲音。其獨特的音樂風格融合包括非洲傳統音樂、傳統加勒比海音樂、爵士樂、R&B與搖滾樂及斯卡(Ska)音樂等；雷鬼音樂也不僅僅代表一種音樂流派。它代表了一個文化和生活方式。

雷鬼音樂是許多才華橫溢、富有創新精神的音樂家的結晶，他們共同創造了一種完全原創的牙買加音樂和聲音。從音樂家、歌手到製作人和錄音室老闆，如果沒有許多人的才華和共同熱情，雷鬼音樂就不會存在。