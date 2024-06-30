大仁說財經／租用電動車上路 新手驚慌失措

像赫茲這樣的大型租車公司不太可能照顧到租車新手對電動車的上手困難。(路透)

小美在向艾維士(Avis)租車 之前從未開過電動車 ，她在堪薩斯州堪薩斯城的一個租車據點僅剩下一輛電動Genesis GV60的情形下，租下這輛電動車後；但她從未收到關於如何使用車輛或如何找到充電器的具體說明，不過她很喜歡這輛SUV華麗而優雅的內部。

車輛該如何啟動？

她說，「如果它是一輛汽油車，我完全會把它視為我的下一輛車」她說，但她已經不考慮電動車了。

另一方面，老陳在電動車方面擁有豐富的經驗，因此，當他從聖地牙哥的赫茲(Hertz)租用Polestar 2時，即使沒有收到任何說明也不是問題。只是很多第一次使用電動車的駕駛人最常見的問題是：「我該如何啟動這輛車？」許多人會對一輛沒有「啟動」鍵的汽車感到困惑；以Polestar為例，只要坐進車子，它就啟動了，你一下車，它就熄火了。不過很多駕駛人可能對此感到困惑。

根據Cox Automotive統計，雖然銷量成長放緩，但電動車約占汽車總銷量的7%，不過租車公司可能高估了客戶換車的準備程度。赫茲在2021年採取大膽舉措，向Polestar訂購6.5萬輛電動車，向特斯拉 訂購10萬輛，向通用汽車訂購17.5萬輛；赫茲當時表示，到2024年，電動車可能占其車隊的25%。

但赫茲今年1月表示，將出售2萬輛特斯拉電動車，也就是其車隊的三分之一，以換購汽油動力車。

該公司時任執行長雪爾(Stephen Scherr)表示：「電動車的碰撞和損壞維修通常需要同類內燃機車的兩倍左右。」

一般來說，大型汽車租賃公司需要管理龐大的車隊和大量的客戶來購買汽車，沒有時間為新手電動車駕駛人提供個別說明。

放開油門 車突減速？

而且這並不是從汽油動力車到電動車的無縫過渡；就像老陳，即使經驗豐富，當他駕駛Polestar接近紅綠燈時不知該如何處理，因為沒有煞車踏板；但當他鬆開油門時，汽車突然減速，這種功能叫做「自動再生煞車」。Polestar利用電動馬達來減慢汽車速度，同時將電力輸送回電池，這是個不錯的設計；但是，初次租用電動車的客戶可能會驚慌失措並思考：「什麼地方出問題了？」

赫茲在租車時會寄送一個二維碼到客戶電子信箱中，它會鏈接到一個網站，其中包含如何充電，甚至如何駕駛Polestar 2 等個別車型的資訊。這些說明雖然很有幫助，但是說實話，有多少租車者會花時間閱讀文件，更不用說去網站查看說明了。

與小美一樣，老張發現車輛不足，他只能向紐約市的赫茲門市租用一輛電動車；由於沒有如何充電的說明，他發現租來的起亞電動車無法使用特斯拉充電器。一開始他並沒有意識到它無法充電，最後他因車輛電力耗盡而被困在酒店裡。之後赫茲就尊重老張不再租用電動車的要求，並給了他一天的免費租賃和額外的會員積分，以安撫他的不滿。

不同品牌 充電站互通？

2月某日的凌晨1點左右，在堪薩斯州堪薩斯城的小美租到她的GV60，電池電量還剩57%，她必須迅速找到充電站，因為天氣很冷，而且隨著暖氣的使用，電池的消耗速度比平常更快。

她說，「找到充電站很容易，但問題是導航軟體顯示出所有附近的充電站，包括特斯拉超級充電站。」，「但我沒有開過電動車，所以不知道特斯拉超級充電站是否適用於我的車。」

她最後找到了充電站。在插上插座充電後，她對電動車的體驗很好，「我可以透過手機監控我的汽車充電情況，即使它停在幾個街區外的停車場，一切都感覺超級棒。」

有些汽車租賃公司為客戶提供更多協助；老陳從Turo租了電動車；Turo是一個點對點汽車租賃平台，有點像Airbnb，只是對象是汽車。就像Airbnb一樣，有些人成立了小型企業，透過Turo租賃車輛，其中一些專門從事電動車業務。

在透過Turo租賃電動車時，車主總是會提供完整的車輛介紹。他們會解釋這些功能，這在租用特斯拉Cybertruck時特別有幫助。由於剛上市，當時Cybertruck的租金包括保險每天超過1000元，但電動車的租賃成本通常與燃油車很接近。

小型公司 看見商機

電動車租賃公司Joulez透過自有網站以及Turo租賃其車隊，創辦人伯格代爾(Micah Bergdale)表示，他多年前租過電動車，並看到可以做得更好的機會，因此他於2021年創立了這家公司。

他說，「租車者的整個電動車體驗，特別是如果不熟悉的話，與傳統燃油汽車有很大不同。」

在Joulez官網，客戶會被詢問是否曾經駕駛過電動車，以及是否對即將租賃的特定車型有任何經驗。如果沒有，現場服務員可以提供完整說明。此外，如果遇到充電等問題，Joulez還設有客戶服務專線。

當然，Joulez和Turo的優點在於客戶群預先知道他們要租什麼，客戶會選擇特定車輛，這與向大型租賃公司租賃的客戶不同，他們可能會選擇一般類別車輛，但直到到達停車場才知道品牌和型號。