大仁說財經／租用電動車上路 新手驚慌失措
小美在向艾維士(Avis)租車之前從未開過電動車，她在堪薩斯州堪薩斯城的一個租車據點僅剩下一輛電動Genesis GV60的情形下，租下這輛電動車後；但她從未收到關於如何使用車輛或如何找到充電器的具體說明，不過她很喜歡這輛SUV華麗而優雅的內部。
車輛該如何啟動？
她說，「如果它是一輛汽油車，我完全會把它視為我的下一輛車」她說，但她已經不考慮電動車了。
另一方面，老陳在電動車方面擁有豐富的經驗，因此，當他從聖地牙哥的赫茲(Hertz)租用Polestar 2時，即使沒有收到任何說明也不是問題。只是很多第一次使用電動車的駕駛人最常見的問題是：「我該如何啟動這輛車？」許多人會對一輛沒有「啟動」鍵的汽車感到困惑；以Polestar為例，只要坐進車子，它就啟動了，你一下車，它就熄火了。不過很多駕駛人可能對此感到困惑。
根據Cox Automotive統計，雖然銷量成長放緩，但電動車約占汽車總銷量的7%，不過租車公司可能高估了客戶換車的準備程度。赫茲在2021年採取大膽舉措，向Polestar訂購6.5萬輛電動車，向特斯拉訂購10萬輛，向通用汽車訂購17.5萬輛；赫茲當時表示，到2024年，電動車可能占其車隊的25%。
但赫茲今年1月表示，將出售2萬輛特斯拉電動車，也就是其車隊的三分之一，以換購汽油動力車。
該公司時任執行長雪爾(Stephen Scherr)表示：「電動車的碰撞和損壞維修通常需要同類內燃機車的兩倍左右。」
一般來說，大型汽車租賃公司需要管理龐大的車隊和大量的客戶來購買汽車，沒有時間為新手電動車駕駛人提供個別說明。
放開油門 車突減速？
而且這並不是從汽油動力車到電動車的無縫過渡；就像老陳，即使經驗豐富，當他駕駛Polestar接近紅綠燈時不知該如何處理，因為沒有煞車踏板；但當他鬆開油門時，汽車突然減速，這種功能叫做「自動再生煞車」。Polestar利用電動馬達來減慢汽車速度，同時將電力輸送回電池，這是個不錯的設計；但是，初次租用電動車的客戶可能會驚慌失措並思考：「什麼地方出問題了？」
赫茲在租車時會寄送一個二維碼到客戶電子信箱中，它會鏈接到一個網站，其中包含如何充電，甚至如何駕駛Polestar 2 等個別車型的資訊。這些說明雖然很有幫助，但是說實話，有多少租車者會花時間閱讀文件，更不用說去網站查看說明了。
與小美一樣，老張發現車輛不足，他只能向紐約市的赫茲門市租用一輛電動車；由於沒有如何充電的說明，他發現租來的起亞電動車無法使用特斯拉充電器。一開始他並沒有意識到它無法充電，最後他因車輛電力耗盡而被困在酒店裡。之後赫茲就尊重老張不再租用電動車的要求，並給了他一天的免費租賃和額外的會員積分，以安撫他的不滿。
不同品牌 充電站互通？
2月某日的凌晨1點左右，在堪薩斯州堪薩斯城的小美租到她的GV60，電池電量還剩57%，她必須迅速找到充電站，因為天氣很冷，而且隨著暖氣的使用，電池的消耗速度比平常更快。
她說，「找到充電站很容易，但問題是導航軟體顯示出所有附近的充電站，包括特斯拉超級充電站。」，「但我沒有開過電動車，所以不知道特斯拉超級充電站是否適用於我的車。」
她最後找到了充電站。在插上插座充電後，她對電動車的體驗很好，「我可以透過手機監控我的汽車充電情況，即使它停在幾個街區外的停車場，一切都感覺超級棒。」
有些汽車租賃公司為客戶提供更多協助；老陳從Turo租了電動車；Turo是一個點對點汽車租賃平台，有點像Airbnb，只是對象是汽車。就像Airbnb一樣，有些人成立了小型企業，透過Turo租賃車輛，其中一些專門從事電動車業務。
在透過Turo租賃電動車時，車主總是會提供完整的車輛介紹。他們會解釋這些功能，這在租用特斯拉Cybertruck時特別有幫助。由於剛上市，當時Cybertruck的租金包括保險每天超過1000元，但電動車的租賃成本通常與燃油車很接近。
小型公司 看見商機
電動車租賃公司Joulez透過自有網站以及Turo租賃其車隊，創辦人伯格代爾(Micah Bergdale)表示，他多年前租過電動車，並看到可以做得更好的機會，因此他於2021年創立了這家公司。
他說，「租車者的整個電動車體驗，特別是如果不熟悉的話，與傳統燃油汽車有很大不同。」
在Joulez官網，客戶會被詢問是否曾經駕駛過電動車，以及是否對即將租賃的特定車型有任何經驗。如果沒有，現場服務員可以提供完整說明。此外，如果遇到充電等問題，Joulez還設有客戶服務專線。
當然，Joulez和Turo的優點在於客戶群預先知道他們要租什麼，客戶會選擇特定車輛，這與向大型租賃公司租賃的客戶不同，他們可能會選擇一般類別車輛，但直到到達停車場才知道品牌和型號。
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