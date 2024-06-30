封面故事／享受爵士樂 首選浪漫紐奧良

2024年5月在紐奧良舉行的爵士樂與傳統節，爵士樂隊熱情演出。 (美聯社)

位於南部路易斯安納州 的紐奧良(New Orleans)，以其獨特美食以及充滿靈魂的爵士樂 (Jazz)而聞名，是不容錯過的旅遊好去處。如果能夠精打細算，窮遊也可以享受美好時光。

紐奧良法國區(French Quarter)是最古老及迷人的區域之一，也是爵士樂發源地。這裡散布著許多著名的爵士酒吧，有最好聽的爵士樂，感受到浪漫的氛圍。紐奧良爵士樂博物館逢周二至周五舉辦免費下午音樂會。

赴紐奧良，先從「行」方面說起，與大多數地方一樣，機票價格會根據一年中的不同時間而有所不同，可以貨比三家作出選擇。以6月為例，從芝加哥出發的來回機票，由145元到189元不等，視乎哪家航空公司而定，有些更包括免費手提行李。

說到「住」的方面，先看看自已有否旅館、酒店會員優惠。除價錢相宜之外，不少還有免費Wi-Fi、延遲退房，甚至房間升級等。要留意的是，有些酒店在官網訂房才有會員折扣。

「食」的方面，紐奧良有廚神拉加西(Emeril Lagasse)、康普頓(Nina Compton) 烹調的美味餐廳，若要省錢可以去一些當地人喜愛的必去餐廳，自然不會錯。

例如家庭經營的百匯麵包店 (Parkway Bakery)，是城裡最古老的窮小子三明治(po' boy)店鋪之一，以其新鮮出爐的麵包而聞名，只花7元就能享用各種超大號三明治。

5月至7月是小龍蝦的旺季，本地餐廳大量供應，每磅僅8.5元。有些餐廳除提供特色菜外，每周一天還免費提供炸薯條。但別忘了，本地餐廳大多只收現金。

市內觀光使用公共交通，購買全日票Jazzy Pass即可，每天只需3元就可無限次乘坐渡輪、巴士和電車、隨時欣賞城市的獨特景觀。

記得可從當地旅遊局尋找活動、旅遊及其他景點的信息，它還會提供預訂優惠。

2024年5月在紐奧良舉行的爵士樂與傳統節，Trombone Shorty在舞台上表演。 (美聯社)

紐奧良 擁豐富音樂遺產

一年一度的紐奧良爵士與傳統音樂節 (New Orleans Jazz & Heritage Festival)，有數十年的歷史，每年吸引成千上萬的遊客和爵士樂的愛好者參與。

1962年，法國區皇家 奧爾良酒店的一位經理找到了羅德島州紐波特爵士音樂節的創始人喬治·韋恩(George Wein)，他應邀把他在紐波特音樂節的製作方式介紹給紐奧良。當時喬治·韋恩還見了市長Victor H. Schiro、酒店主管和公民領袖Seymour Weiss以及紐奧良商會的幾位成員。喬治·韋恩說「只有紐奧良能舉辦這個音樂節，因為只有這裡，擁有美國最豐富的音樂遺產」。

第一屆的爵士音樂節於1970年在法國區外的一個公園裡舉行，第二年音樂節遷至 Fair Grounds 賽馬場內場舉行，之後邀請的歌手更多，場面也更盛大。但在2004年音樂節舉行期間，當時因天候不佳，豪雨沖掉觀眾的熱情，音樂節觀眾人數大減，出現創立35年來首次的虧損情況。不過音樂節走過了這次的難關，除了疫情期間停辦，今年又復盛況。

2024年5月在紐奧良舉行的爵士樂與傳統節，歌迷們熱情參與。 (美聯社)

阿姆斯壯 向全世界推廣

華盛頓史密斯森尼機構(The Smithsonian Institution)的馬丁威廉斯先生曾是表演藝術部門爵士樂計畫的主任，他在描述爵士樂的簡史中提到，「早期的爵士樂通常是由一個小樂團來演奏，以五至八種樂器作演出，有固定的樂器規範；另外，在爵士樂中似乎有著更多的情感與深度（在藍調爵士中之所以能注入情感、答案就在於此）；它同時也看起來是更多樣化、更有節奏的。這也是為什麼外行人要為它另定一個新名字、也就是「爵士樂」這個名字的原因。」

「紐奧良爵士樂運用管絃樂器 ， 在當時多為小號，演奏一段樂曲，依據吹奏者演奏當時的心情作裝飾與改寫，同時，豎笛手可隨興演出一段對位旋律，也就是一種不可或缺的伴奏，再由長號改寫一個版本，加上節奏安排、與鼓聲結合，以撥奏為主的貝斯（有時為大號）、吉他（有時為五絃琴）、鋼琴，演奏出和諧的伴奏。

阿姆斯壯(Louis Daniel Armstrong)是20世紀最著名的爵士樂手之一，被譽為「爵士樂之父」。他將爵士樂從紐奧良帶向全世界，變成廣受大眾歡迎。