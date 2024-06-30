封面故事／詩人歌唱家 賈兵感染力強

詩人歌唱家賈兵活躍在洛杉磯華人社區演出舞臺上。(盧威攝影)

5月28日，第二屆「香港 國際詩人獎」頒獎典禮在香港九龍灣盛大舉行，洛杉磯 華裔詩人賈兵在會上抱回「香港國際詩人獎」。4月，2024首屆「杜甫杯詩歌大獎賽」在大陸湖南長沙開幕，賈兵「先入為主」奪得最高獎──「詩歌成就獎」。

賈兵寫詩，善於捕捉生活中靈感，切中時弊，勇於標新立異，賦予寓意，再加之韻律熟諳，巧妙地邏輯詩句，讓每首詩「活蹦鮮跳」展現在讀者面前，具有較強的生命力和感染力。

近年來，賈兵創作了900多首詩，其中有現代詩、格言詩、朦朧詩、古風詩、自由詩等不同風格的詩。他的不少詩還發表在「作家網」、「澳紐網」、「人民藝術家網」、「湖畔詩刊」等媒體詩刊上。

9歲打油詩 嶄露天分

賈兵從小喜歡讀書，凡舅舅看過的書，他便悄悄地拿過來閱讀，「水滸傳」、「紅樓夢」等書都喜歡看，李白、杜甫的一些詩，他也能背誦下來。他九歲那年，寫了一首打油詩「我愛臺灣島」，被小學語文老師看中了，發表在學校黑板報上。後來，經學校推薦，他的這首詩被刊登在「四川日報」少兒天地欄上，從此激勵他寫詩的熱情。

賈兵的代表作：「風」是這樣描述的：

風的臉尤其善變，

交響的季節，

在空中劃出了一道道音符。

如鈸裹著雷雨穿雲過霧，

如弦傍著月光海邊漫步。

留戀她春天的模樣，

拂面而來，

溫柔、性感、奼紫嫣紅。

風流多情腆腆害羞，

嫵媚撩盡仰慕和追求。

喜歡她維納斯一樣的夏天，

絲絲涼意，

袒露雙臂在溪邊掠過。

隨蒲扇起舞於搖籃，

與鼾聲交談於夢中。

秋天的她失戀了，

有些怨恨，

褪去了所有的嫁妝。

趕走了赤橙黃綠藍紫，

留下滿地的無辜被泥土塵封。

冬天的她凜冽狂燥，

有些失態，

總是呼嘯而來怒氣冲冲。

對誰也沒有了溫柔，

扎在臉上硬生生的刺痛。

風就這樣的任性，

無處不在的靈動漂移，

卻反覆無常。

喜怒哀樂隨季節輪迴，

卻無影無蹤……

賈兵說：「詩歌是文字的絕妙搭配，語言的精心組合，更是思維的縱橫馳騁，邏輯的完美演繹」。

天生好嗓子 歌聲洪亮

詩歌，「詩」與「歌」密切關連，相輔相成。賈兵亦詩亦歌，把詩歌融合一體，唱出心中最美的歌。賈兵具有音樂天賦， 天生有個好嗓子，歌喉清脆亮堂，在小學音樂課上，他常常被老師請出來領唱歌曲，他還被選入小學合唱團。不久，他考入四川少兒合唱團，立志成為小小歌唱家。從此，唱歌便成了他課餘愛好，兒歌陪伴他度過童年。

1974年，賈兵高中畢業，去了四川成都滎經縣插隊落戶當農民。在農村這個廣闊天地裏，他並沒放棄唱歌，儘管農村生活條件艱難，他卻以稻田作舞臺，每天一早引吭高歌，開始一天的種田生活。後來，他被上調至縣城當上了鄉村小學音樂教師。從「鄉村插秧手」到「鄉村教師」，這對他來說，是人生道路上的一個新起點，他化大力氣做好農村孩子的「音樂引路人」，竟帶出一批「鄉村小歌手」。

經過農村的刻苦磨練，堅持每天練聲唱歌，加之鄉村小學音樂教師的實踐，賈兵對唱歌練聲有新的領悟。

獨唱音樂會 連飆21首

賈兵的音樂之路，時來運轉，在一次演出活動中，他遇見了四川音樂學院碩士研究生導師藍幼青教授，他聽了賈兵的演唱，感覺他演唱很有潛力，鼓勵他朝唱「民族美聲」方向發展，還希望他報考四川省歌舞劇院。

1983年，四川省歌舞劇院向社會公開招聘男高音歌唱演員，23歲的賈兵風華正茂，便毅然報考，決心到考試臺上試試水溫。考場上，他演唱了一首歌曲「故鄉的目光」，他歌聲洪大，具有穿透力；還有男中的音色渾厚，清脆明亮，聲情並茂。他一路過關斬將，從十多位考生中脫穎而出，成為唯一一位被錄取的幸運兒。

賈兵踏進四川省歌舞劇院，登上專業的演唱大舞臺，他的招牌歌曲有「祝酒歌」、「烏蘇里船歌」、「我愛萬泉河」等，常引起觀眾共鳴。

賈兵唱歌生涯走過十六個春秋，隨四川省歌舞劇院巡演，歌聲傳遍大江南北。他參加「都江堰申遺工程」八首風光歌曲錄製與演唱，用歌聲訴述都江堰震後重建的美好前景。1994年10月，四川省音樂家協會在成都推出「賈兵南國之秋獨唱音樂會」。當年他36歲，接連演唱21首膾炙人口的經典歌曲，引起轟動。

定居洛杉磯 寶刀未老

1998年，賈兵招募入「中國藝術家訪美代表團」赴紐約、華盛頓、舊金山等八個城市巡迴演出，他的男高音獨唱成了演出團「保留節目」。

如今，66歲的賈兵定居洛杉磯巳25個年頭了，他「寶刀未老」，經常活躍在洛杉磯華人社區演出舞臺上，歌聲依舊鏗鏘有力，作詩唱歌已成為他退休 生活的亮點。