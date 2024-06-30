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「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

封面故事／黃煐媖創作靈感 源自觀察反思

記者張庭瑜
加州華裔作曲家黃煐媖（後），憑藉其在雙鶴音樂節後創作的「心路歷程三重奏隨興曲」，獲得音樂教師協會當代作曲家創作比賽亞軍，並將該作品獻給恩師周理悧教授（前）。（黃煐媖提供）
加州華裔作曲家黃煐媖（後），憑藉其在雙鶴音樂節後創作的「心路歷程三重奏隨興曲」，獲得音樂教師協會當代作曲家創作比賽亞軍，並將該作品獻給恩師周理悧教授（前）。（黃煐媖提供）

洛杉磯華裔作曲家黃煐媖的最新作品「心路歷程三重奏隨興曲」，榮膺今年音樂教師協會（Music Teachers' Association Of California）當代作曲家比賽亞軍（第一名從缺）。頒獎典禮將在6月29日在音樂教師大會上舉辦，屆時黃煐媖也將受邀表演。

黃煐媖的另一項作品「心路歷程Journey of Life Impromptu」三重奏，受到老子名言「千里之行，始於足下」的啟發，也將在今年的全球亞洲、亞美作曲家作品發表音樂會中亮相。此次演出於4月13日至14日在聖瑪麗山大學（Mount Saint Mary's University）進行。

早在2月28日，黃煐媖應潘掬慧之邀，與和諧三重奏（Harmonium Trio）共同於台灣228事件77周年紀念音樂會上，首次演繹「心路歷程」，作為對台灣的特別獻禮。緊接著在3月9日，她又在一個擁有百年歷史的女性音樂家社團中演出，期間不僅演奏了陳泗治的「龍舞」鋼琴獨奏，也首次公開演繹了「心路歷程」三重奏隨興曲。

黃煐媖的音樂創作靈感源於對自然界的觀察與反思，其早期作品「Times to Say Goodbye Birdies」即是由後院飛走的鴿子啟發。雖然她從事作曲未滿四年，已在各大音樂會上頻繁發表作品，且連續三年獲得當代作曲家創意大獎，最近又榮獲現代作曲家全加州亞軍獎，對她來說是很大的鼓勵。

黃煐媖表示，能夠通過「心路歷程隨興三重奏」與世界各地的亞裔、美國亞太裔音樂作曲家一同在2024年Asian Classical Music Initiative大會上演出，感到非常榮幸。她也鼓勵學習鋼琴的孩子們積極創作、編曲，以音符表達對生活、人文及大自然的感受，進而深入理解古典音樂作曲家的創意，更好地融入音樂的世界。

加州 亞裔 洛杉磯

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