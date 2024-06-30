養生／水要喝足 把握四要訣　

炎炎夏日，許多人普遍有水分補充不足的狀況；示意圖。（圖／123RF）

炎炎夏日，許多人普遍有水分補充不足的狀況，不僅影響身體代謝老廢物質的效率，也可能引發中暑或熱衰竭。營養師表示，每人每天的最佳飲水量應為「體重乘以30㏄」，例如50公斤的人，一天至少要喝水1500㏄。不過，根據統計，只有2成的人有達標。也有不少人喝水但身體卻抓不住水分，頻跑廁所，因此喝水速度更得注意。

喝水能幫助人體新陳代謝，透過汗水、尿液等方式將體內老廢物質排出體外。根據台灣美兆健康管理機構統計資料顯示，每天有喝到最佳飲水量的人僅2成，其餘8成的人都沒有攝取足量的水分。

一小時最多可喝600cc

美兆健康管理中心營養師王筱婷表示，人體70%由水組成，身體許多生理反應都需要水分參與，運動、天氣熱流汗，即透過水分，幫助身體維持體溫，是生理恆定機制，缺水時，大腦專注力也受影響；日常飲食中的維生素、水溶性纖維也得有足夠的水，才能讓身體吸收消化。

王筱婷指出，補充水分速度不能過快，若短時間內喝下大量的水分，身體保水能力有限，會將無法有效利用的水分當成尿液排出，身體每20分鐘可以代謝200㏄的水分，因此最多一小時內可以喝下600㏄的水

喝300cc咖啡 或茶 需補水

現代許多人一天都要喝上一杯咖啡，下午茶再點一杯手搖茶飲。王筱婷提醒，咖啡、茶都會利尿，一天中每喝一杯300㏄的咖啡或茶類，就得增加600㏄水分的補充。此外，喝運動飲料補充電解質也要注意，運動飲料含鈉量高要謹慎攝取，鈉會讓體內滲透壓失衡，造成水腫，電解質會影響腎臟過濾負擔，若沒有運動流失電解質，喝水仍是補充水分的最佳選擇。

沒運動 每天別喝逾5公升

但水也不是喝愈多愈好，必須注意每日水的攝取量。一般建議在沒有運動的情況下，每天不宜攝取超過5000㏄的水分，包含蔬菜、水果等餐食內的水分。

該如何判斷補水是否足夠？王筱婷表示，可簡單從尿液顏色來判別，健康的尿液顏色為淡黃色，若排出的尿液呈現透明色，就代表短時間內的水分攝取過多，必須再分配水分補充的頻率。

特殊族群 補水更應留意

特殊族群補充水分更應該留意，不可多喝也不可少喝。

王筱婷指出，腎臟病、心臟病 患者，喝水會增加體液，心臟是體內的「幫浦」，若不夠力，腎臟又要不斷濾水，反而會造成負擔；青光眼患者若攝取太多水分，則易導致眼壓升高，因此若有相關疾病，都得遵從醫囑來補充水分。但哺乳期的媽媽，需要泌乳提供給嬰兒，則適合多補充水分。

王筱婷建議，喝水的頻率，應從每天睡醒開始計算，最好分6次來喝，每隔2小時補充600㏄到1000㏄；吃飯前30分鐘不宜喝太多水，由於水分會稀釋胃酸，可能造成消化不良，若要喝水最好不超過一個紙杯。