醫藥／改善睡眠障礙 「藥」謹慎 　

安眠藥須經由醫師評估開藥，並遵循處方劑量服用；示意圖。(圖／123RF)

現代人工作壓力大、睡前習慣滑手機，容易發生睡眠障礙，若長期睡眠不足，身體沒有足夠時間清除腦中有害的β-澱粉樣蛋白，異常沉積會加劇罹患阿茲海默症 ，或使腦萎縮現象更嚴重。

找出原因 別亂吃藥

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說，不少人飽受失眠 所苦，最快、最直接的方式就是吃安眠藥來幫助入睡，但一味服用，沒找出根本原因改善，可能會產生成癮性。

失眠一定要吃藥嗎？陳亮宇表示，藥物多少都有副作用，要慎重考量權衡得失，造成睡眠障礙的原因很多，應從日常習慣下手、養成適度運動，若身心已疲憊不堪，影響白天生活作息，可經由醫師看診開立低劑量藥物，治療輕度抑鬱及焦慮症狀。在正常劑量下，民眾不必太過擔心服用鎮靜安眠藥會導致失智症。

適度服用 不是壞事

隨著年紀漸長，褪黑激素分泌變少，睡眠品質也會愈來愈差，而失智症患者的睡眠時間混亂，是最令家屬頭痛的問題。陳亮宇指出，失智長輩晚上不睡覺，主要是家人白天上班，失智者在家裡沒事做，只能看電視、打盹，到了晚上精神十足，且一起共進晚餐心情特別好，交感神經過度亢奮，整個睡眠節奏都亂掉了。

被問到安眠藥是否愈吃愈失智？陳亮宇指出，兩者有關聯但非因果關係。有些患者在失智確診前，已有焦慮、情緒不穩的症狀，因作息不正常而必須服藥幫助睡眠。